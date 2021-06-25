Пандемия коронавируса замедлила темпы пересадки органов

Число пересадок печени и почек резко упало в связи с пандемией коронавируса, сообщил журналистам главный трансплантолог Новосибирской области Александр Быков.
В Новосибирской области проводят пересадку печени и почек в Областной больнице и сердца в Центре Мешалкина.
«В общей сложности мы в двух центрах выполнили почти 100 трансплантаций в 2019 году – 80 пересадок органов было в Областной больнице и больше 15 в Институте Мешалкина», — сказал Быков.
В 2020 году количество таких операций уменьшилось на 30-40% из-за пандемии коронавируса. Проводили только срочные операции, когда речь шла о жизни и смерти пациента. В случае, когда операцию могли отложить, ее откладывали
За первой половине 2021 года в Областной больнице выполнили 34 трансплантации печени и почек. Но грядущее перепрофилирование части больницы в ковидный госпиталь может снизить количество операций во второй половине года.
PlaguerРазумно. Нужна привязка з.п. к результатам.
Nik3316я конечно верю в этот опрос))) с учетом. что почти в каждой семье по машине...
RS1981Неважно кто что признал, Вликобритания открыто пошла на провокацию.
UynachalnicaПусть срочно на запад идет или куда еще, там тарифы высокие и она будет довольна!