Пандемия коронавируса замедлила темпы пересадки органов

Число пересадок печени и почек резко упало в связи с пандемией коронавируса, сообщил журналистам главный трансплантолог Новосибирской области Александр Быков.

В Новосибирской области проводят пересадку печени и почек в Областной больнице и сердца в Центре Мешалкина.

«В общей сложности мы в двух центрах выполнили почти 100 трансплантаций в 2019 году – 80 пересадок органов было в Областной больнице и больше 15 в Институте Мешалкина», — сказал Быков.

В 2020 году количество таких операций уменьшилось на 30-40% из-за пандемии коронавируса. Проводили только срочные операции, когда речь шла о жизни и смерти пациента. В случае, когда операцию могли отложить, ее откладывали

За первой половине 2021 года в Областной больнице выполнили 34 трансплантации печени и почек. Но грядущее перепрофилирование части больницы в ковидный госпиталь может снизить количество операций во второй половине года.