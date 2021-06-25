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Пандемия коронавируса замедлила темпы пересадки органов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Число пересадок печени и почек резко упало в связи с пандемией коронавируса, сообщил журналистам главный трансплантолог Новосибирской области Александр Быков.

В Новосибирской области проводят пересадку печени и почек в Областной больнице и сердца в Центре Мешалкина. 

«В общей сложности мы в двух центрах выполнили почти 100 трансплантаций в 2019 году – 80 пересадок органов было в Областной больнице и больше 15 в Институте Мешалкина», — сказал Быков.

В 2020 году количество таких операций уменьшилось на 30-40% из-за пандемии коронавируса. Проводили только срочные операции, когда речь шла о жизни и смерти пациента. В случае, когда операцию могли отложить, ее откладывали

За первой половине 2021 года в Областной больнице выполнили 34 трансплантации печени и почек. Но грядущее перепрофилирование части больницы в ковидный госпиталь может снизить количество операций во второй половине года.

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Топ комментариев

Plaguer

Разумно. Нужна привязка з.п. к результатам.

Nik3316

я конечно верю в этот опрос))) с учетом. что почти в каждой семье по машине...

RS1981

Неважно кто что признал, Вликобритания открыто пошла на провокацию.

Uynachalnica

Пусть срочно на запад идет или куда еще, там тарифы высокие и она будет довольна!
Sibnet.Ru