Отмененный концерт группы «Би-2» покажут онлайн

Группа «Би-2» выступит в пустых Лужниках с большим онлайн-концертом «Сверим сердца» 27 июня, прямая трансляция шоу пройдет в сервисе Okko.

На концерте музыканты исполнят главные хиты, также зрители услышат премьеру новой песни «Нам не нужен герой». В перерывах между песнями музыканты расскажут о съемках нового клипа и пообщаются со зрителями, сообщила пресс-служба онлайн-сервиса.

Изначально концерт «Би-2» планировался на 20 июня 2020 года. Из-за пандемии его перенесли ровно на год. Из-за ухудшения эпидемиологической обстановки шоу снова отложили, на этот раз на 12 сентября 2021 года, поэтому музыканты решили дать концерт в онлайн-формате.

Трансляция онлайн-концерта «Сверим сердца» группы «Би-2» будет доступна 27 июня в 19.00 (мск).