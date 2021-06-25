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Отмененный концерт группы «Би-2» покажут онлайн

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Schekinov Alexey Victorovich / CC BY-SA 3.0

Группа «Би-2» выступит в пустых Лужниках с большим онлайн-концертом «Сверим сердца» 27 июня, прямая трансляция шоу пройдет в сервисе Okko.

На концерте музыканты исполнят главные хиты, также зрители услышат премьеру новой песни «Нам не нужен герой». В перерывах между песнями музыканты расскажут о съемках нового клипа и пообщаются со зрителями, сообщила пресс-служба онлайн-сервиса. 

Изначально концерт «Би-2» планировался на 20 июня 2020 года. Из-за пандемии его перенесли ровно на год. Из-за ухудшения эпидемиологической обстановки шоу снова отложили, на этот раз на 12 сентября 2021 года, поэтому музыканты решили дать концерт в онлайн-формате.

Трансляция онлайн-концерта «Сверим сердца» группы «Би-2» будет доступна 27 июня в 19.00 (мск).

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Топ комментариев

Plaguer

Разумно. Нужна привязка з.п. к результатам.

Nik3316

я конечно верю в этот опрос))) с учетом. что почти в каждой семье по машине...

RS1981

Неважно кто что признал, Вликобритания открыто пошла на провокацию.

Uynachalnica

Пусть срочно на запад идет или куда еще, там тарифы высокие и она будет довольна!
Sibnet.Ru