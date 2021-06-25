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Меркель заявила о конфликте в ЕС по поводу России

Источник:
ТАСС
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Фото: FinnishGovernment / CC BY 2.0

Лидерам стран Евросоюза не удалось достичь договоренности относительно проведения совместного с Россией саммита, заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

«Это была очень обстоятельная и непростая дискуссия. Мы еще раз определились, на каких условиях мы готовы работать и более тесно взаимодействовать с Россией. Сегодня соглашение о срочном проведении встречи достигнуто не было», — приводит ТАСС слова Меркель.

Накануне саммита британская газета Financial Times, ссылаясь на дипломатические источники, сообщила, что Меркель выступила с предложением пригласить президента РФ Владимира Путина на встречу с лидерами стран ЕС.

По данным издания, инициатива была поддержана президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

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Политика #Мир #Говорят о России
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