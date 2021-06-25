Сериал про Фаину Раневскую снимут для Первого канала

Сериал «Фаина» про советскую актрису Фаину Раневскую снимет компания Star Media. Проект реализуется по заказу Первого канала при поддержке Министерства культуры РФ, сообщила пресс-служба телеканала.
Съемки сериала приурочены к 125-летию актрисы, юбилей которой отмечается в августе 2021 года. Восьмисерийная драма расскажет историю Раневкой с момента, как она в 20 лет отправляется в Москву, чтобы служить театру. Героиня пройдет через Гражданскую войну, становление Советского Союза, Великую Отечественную войну и времена застоя.
Режиссером «Фаины» стал Дмитрий Петрунь («Тест на беременность», «Спальный район», «Воскресенский», «Молчание»). Он рассказал, что от предстоящего масштаба работы испытывает невероятный азарт, смешанный со страхом, волнением и ответственностью.
На главную роль утверждена актриса Мариэтта Цигаль-Полищук, известная по сериалам «Крылья Империи» и «Таинственная страсть». Она с детства любит Фаину Раневскую и хорошо знакома с ее работами и биографией.
«Мы не ставим цель показать портретное сходство с Раневской. Это просто невозможно, ведь она была такая одна, уникальная и неповторимая, и таких как она больше не будет. Мы создаём историю и некий образ, основанный на нашем восприятии ее характера, жизни, ролей», — цитирует Первый канал Мариэтту Цигаль-Полищук.
Работа над сериалом «Фаина» продлится до конца сентября в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Выборге и Таганроге, родном городе актрисы. Премьера проекта состоится на Первом канале.