НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Сериал про Фаину Раневскую снимут для Первого канала

Источник:
Sibnet.ru
232 0
Фото: © предоставлено пресс-службой Первого канала

Сериал «Фаина» про советскую актрису Фаину Раневскую снимет компания Star Media. Проект реализуется по заказу Первого канала при поддержке Министерства культуры РФ, сообщила пресс-служба телеканала.

Съемки сериала приурочены к 125-летию актрисы, юбилей которой отмечается в августе 2021 года. Восьмисерийная драма расскажет историю Раневкой с момента, как она в 20 лет отправляется в Москву, чтобы служить театру. Героиня пройдет через Гражданскую войну, становление Советского Союза, Великую Отечественную войну и времена застоя.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕДва десятка телеканалов будут всегда бесплатны онлайн

Режиссером «Фаины» стал Дмитрий Петрунь («Тест на беременность», «Спальный район», «Воскресенский», «Молчание»). Он рассказал, что от предстоящего масштаба работы испытывает невероятный азарт, смешанный со страхом, волнением и ответственностью.

На главную роль утверждена актриса Мариэтта Цигаль-Полищук, известная по сериалам «Крылья Империи» и «Таинственная страсть». Она с детства любит Фаину Раневскую и хорошо знакома с ее работами и биографией.

«Мы не ставим цель показать портретное сходство с Раневской. Это просто невозможно, ведь она была такая одна, уникальная и неповторимая, и таких как она больше не будет. Мы создаём историю и некий образ, основанный на нашем восприятии ее характера, жизни, ролей», — цитирует Первый канал Мариэтту Цигаль-Полищук.

Работа над сериалом «Фаина» продлится до конца сентября в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Выборге и Таганроге, родном городе актрисы. Премьера проекта состоится на Первом канале.

Еще по теме
Стартовали съемки 21-го сезона «Тайн следствия»
Сериал «Чайки» про женский волейбол снимут для канала «Россия»
Начались съемки второй части детективного сериала «Баренцево море»
Два десятка телеканалов будут всегда бесплатны онлайн
смотреть все
Культгид #Мир ТВ #Кинематограф
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Убийца беременной в Новосибирске пытался обжаловать приговор
Пандемия коронавируса замедлила темпы пересадки органов
Новосибирские врачи провели одновременную пересадку сердца и печени
Партию контрафактной водки изъяли в Барнауле
Самое популярное
Спорт всегда с тобой: как смотреть трансляции в Wink
Мультфильм «Лука» от Pixar сместил «Круэллу» и возглавил прокат
Сериал «Призрак» с Прилучным и Ильяшенко выходит на Первом
Трансформируй свое ТВ: почему стоит перейти в Wink
Обсуждение (0)
ЧЕ-2020
Ближайшие матчи
26 июня 19:00
(МСК)
Уэльс
Дания
26 июня 22:00
(МСК)
Италия
Австрия
Весь календарь
Последние матчи
23 июня 22:00
(МСК)
Португалия 2
Франция 2
23 июня 22:00
(МСК)
Германия 2
Венгрия 2
Весь календарь
конкурс прогнозов
Тройка лидеров:
  • лис67 — 92 балла
  • tgu20-031-037 — 91 балл
  • серж2000 — 91 балл
сделать прогноз
Картина дня
Меркель заявила о конфликте в ЕС по поводу России
Водители получат «письма счастья» по новым правилам
Эксперт призвала поднять тарифы на холодную воду
ФСБ показала видео предупредительной стрельбы по эсминцу Defender
О самом главном
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
SPF и PPD: правда и мифы о солнцезащитном креме
Как работает красная нить на запястье: история и сакральный смысл
Любовная переписка: как очаровать в онлайн-общении
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
На языке кошек: как понять питомца
Все статьи
Самое обсуждаемое
69
Кремль посчитал инцидент с британским эсминцем провокацией
53
Российский корабль в Черном море обстрелял британский эсминец
35
Новые санкции Евросоюза ударят по населению Белоруссии
27
Россия покидает Евро-2020
24
США приготовили новые санкции против России
Sibnet.Ru