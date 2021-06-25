Житель Кузбасса на спор поджег чужой автомобиль

Автомобиль Kia Sportage пострадал из-за шутки пьяных жителей Кемерова — она на спор решили поджечь находящуюся рядом машину, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

Владелец Kia Sportage увидел из окна офиса, что от его автомобиля идет дым. Мужчина выбежал на улицу и обнаружил, что под задним колесом Kia горит картон, пламя уже достигло пластиковой детали на корпусе автомобиля, от чего та деформировалась. Очевидцы помогли ему оперативно потушить огонь, и машина пострадала незначительно.

Полицейские быстро нашли поджигателя: им оказался 25-летний местный житель. Он вместе с другом распивал спиртные напитки недалеко от места стоянки автомобиля и поспорил с приятелем, что сможет поджечь внедорожник, что и сделал.

Задержанному предъявили обвинение по статье 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества), на время следствия его заключили под стражу. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.