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Житель Кузбасса на спор поджег чужой автомобиль

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Автомобиль Kia Sportage пострадал из-за шутки пьяных жителей Кемерова — она на спор решили поджечь находящуюся рядом машину, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

Владелец Kia Sportage увидел из окна офиса, что от его автомобиля идет дым. Мужчина выбежал на улицу и обнаружил, что под задним колесом Kia горит картон, пламя уже достигло пластиковой детали на корпусе автомобиля, от чего та деформировалась. Очевидцы помогли ему оперативно потушить огонь, и машина пострадала незначительно.

Полицейские быстро нашли поджигателя: им оказался 25-летний местный житель. Он вместе с другом распивал спиртные напитки недалеко от места стоянки автомобиля и поспорил с приятелем, что сможет поджечь внедорожник, что и сделал.

Задержанному предъявили обвинение по статье 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества), на время следствия его заключили под стражу. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

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Топ комментариев

Plaguer

Разумно. Нужна привязка з.п. к результатам.

Nik3316

я конечно верю в этот опрос))) с учетом. что почти в каждой семье по машине...

RS1981

Неважно кто что признал, Вликобритания открыто пошла на провокацию.

Uynachalnica

Пусть срочно на запад идет или куда еще, там тарифы высокие и она будет довольна!
Sibnet.Ru