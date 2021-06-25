Житель Кузбасса на спор поджег чужой автомобиль

Автомобиль Kia Sportage пострадал из-за шутки пьяных жителей Кемерова — она на спор решили поджечь находящуюся рядом машину, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.
Владелец Kia Sportage увидел из окна офиса, что от его автомобиля идет дым. Мужчина выбежал на улицу и обнаружил, что под задним колесом Kia горит картон, пламя уже достигло пластиковой детали на корпусе автомобиля, от чего та деформировалась. Очевидцы помогли ему оперативно потушить огонь, и машина пострадала незначительно.
Полицейские быстро нашли поджигателя: им оказался 25-летний местный житель. Он вместе с другом распивал спиртные напитки недалеко от места стоянки автомобиля и поспорил с приятелем, что сможет поджечь внедорожник, что и сделал.
Задержанному предъявили обвинение по статье 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества), на время следствия его заключили под стражу. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.
PlaguerРазумно. Нужна привязка з.п. к результатам.
Nik3316я конечно верю в этот опрос))) с учетом. что почти в каждой семье по машине...
RS1981Неважно кто что признал, Вликобритания открыто пошла на провокацию.
UynachalnicaПусть срочно на запад идет или куда еще, там тарифы высокие и она будет довольна!