НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Зюганов и Савицкая возглавили список КПРФ на выборы в Госдуму

Источник:
ТАСС
350 3
Фото: © пресс-служба Госдумы РФ

Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов возглавил федеральный список партии на выборах в Госдуму, такое решение было принято тайным голосованием на съезде партии.

Общефедеральная часть списка состоит из максимально возможных 15 кандидатов. Под вторым номером пойдет летчик-космонавт Светлана Савицкая, под третьим — директор «Совхоза имени Ленина» Павел Грудинин, сообщили ТАСС в КПРФ.

Далее в общефедеральной части партсписка первый зампред ЦК Юрий Афонин, губернатор Орловской области Андрей Клычков, первый зампред ЦК КПРФ и первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников, зампреды ЦК Владимир Кашин и Дмитрий Новиков, депутат и экс-кандидат в президенты от КПРФ Николай Харитонов, депутат Николай Коломейцев, писатель и депутат Сергей Шаргунов, депутат и экс-кандидат в мэры Москвы Вадим Кумин, депутаты Юрий Синельщиков, Казбек Тайсаев и Алексей Куринный.

Федеральный список партии разделен на 36 региональных групп. Самая многочисленная — московская, ее поведет глава московского горкома КПРФ Валерий Рашкин, самая малочисленная — по Чукотскому автономному. Группу по Башкортостану поведет глава пресс-службы КПРФ и секретарь ЦК Александр Ющенко, он также выдвигается по Уфимскому одномандатному округу.

Экс-губернатор Иркутской области Сергей Левченко возглавил региональную группу Якутия, Иркутская область, Магаданская область, мэр Новосибирска Анатолий Локоть — группу по Кемеровской и Новосибирской областям. Вячеслав Мархаев возглавил список по Бурятии, Забайкальскому краю и Амурской области.

Еще по теме
МИД назвал цель провокации британского эсминца у Крыма
Кремль посчитал инцидент с британским эсминцем провокацией
Франция и Германия призвали к диалогу с Россией
Путин перечислил заслуги Кадырова
смотреть все
Политика #Россия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Убийца беременной в Новосибирске пытался обжаловать приговор
Пандемия коронавируса замедлила темпы пересадки органов
Новосибирские врачи провели одновременную пересадку сердца и печени
Партию контрафактной водки изъяли в Барнауле
Самое популярное
Спорт всегда с тобой: как смотреть трансляции в Wink
Мультфильм «Лука» от Pixar сместил «Круэллу» и возглавил прокат
Сериал «Призрак» с Прилучным и Ильяшенко выходит на Первом
Трансформируй свое ТВ: почему стоит перейти в Wink
Обсуждение (3)
ЧЕ-2020
Ближайшие матчи
26 июня 19:00
(МСК)
Уэльс
Дания
26 июня 22:00
(МСК)
Италия
Австрия
Весь календарь
Последние матчи
23 июня 22:00
(МСК)
Португалия 2
Франция 2
23 июня 22:00
(МСК)
Германия 2
Венгрия 2
Весь календарь
конкурс прогнозов
Тройка лидеров:
  • лис67 — 92 балла
  • tgu20-031-037 — 91 балл
  • серж2000 — 91 балл
сделать прогноз
Мультимедиа
Стадионы и города: где пройдет Евро-2020 по футболу
Похитители и однолюбы: как живут пингвины
Виды облаков и их значение. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Самое обсуждаемое
69
Кремль посчитал инцидент с британским эсминцем провокацией
53
Российский корабль в Черном море обстрелял британский эсминец
35
Новые санкции Евросоюза ударят по населению Белоруссии
27
Россия покидает Евро-2020
24
США приготовили новые санкции против России
Sibnet.Ru