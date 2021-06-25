Зюганов и Савицкая возглавили список КПРФ на выборы в Госдуму

Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов возглавил федеральный список партии на выборах в Госдуму, такое решение было принято тайным голосованием на съезде партии.

Общефедеральная часть списка состоит из максимально возможных 15 кандидатов. Под вторым номером пойдет летчик-космонавт Светлана Савицкая, под третьим — директор «Совхоза имени Ленина» Павел Грудинин, сообщили ТАСС в КПРФ.

Далее в общефедеральной части партсписка первый зампред ЦК Юрий Афонин, губернатор Орловской области Андрей Клычков, первый зампред ЦК КПРФ и первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников, зампреды ЦК Владимир Кашин и Дмитрий Новиков, депутат и экс-кандидат в президенты от КПРФ Николай Харитонов, депутат Николай Коломейцев, писатель и депутат Сергей Шаргунов, депутат и экс-кандидат в мэры Москвы Вадим Кумин, депутаты Юрий Синельщиков, Казбек Тайсаев и Алексей Куринный.

Федеральный список партии разделен на 36 региональных групп. Самая многочисленная — московская, ее поведет глава московского горкома КПРФ Валерий Рашкин, самая малочисленная — по Чукотскому автономному. Группу по Башкортостану поведет глава пресс-службы КПРФ и секретарь ЦК Александр Ющенко, он также выдвигается по Уфимскому одномандатному округу.

Экс-губернатор Иркутской области Сергей Левченко возглавил региональную группу Якутия, Иркутская область, Магаданская область, мэр Новосибирска Анатолий Локоть — группу по Кемеровской и Новосибирской областям. Вячеслав Мархаев возглавил список по Бурятии, Забайкальскому краю и Амурской области.