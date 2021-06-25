Мифологический якутский хоррор «Иччи» эксклюзивно вышел в Wink

Фото: © кадр из фильма «Иччи»
Фильм «Иччи», который сравнивают с работами Ари Астера, про мифологию Якутии можно посмотреть эксклюзивно в видеосервисе Wink.
По сюжету городская девушка Лиза вместе с сыном и мужем переезжает в родные края последнего. Здесь она знакомится со странными родственниками мужа, а также с местными легендами.
Согласно одной из легенд, место, в котором поселилась молодая семья, обходят стороной даже шаманы, — когда-то здесь произошла трагедия и только призраку таинственной женщины позволено блуждать в этих краях. Лиза не обратит внимания ни на одно предостережение, и продолжит заниматься семейными делами и проблемами. Пока однажды духи сами не пожалуют к ней на порог.
Хоррор «Иччи» можно посмотреть в Winkэксклюзивно всего за 7 рублей.
PlaguerРазумно. Нужна привязка з.п. к результатам.
Nik3316я конечно верю в этот опрос))) с учетом. что почти в каждой семье по машине...
RS1981Неважно кто что признал, Вликобритания открыто пошла на провокацию.
UynachalnicaПусть срочно на запад идет или куда еще, там тарифы высокие и она будет довольна!