Мифологический якутский хоррор «Иччи» эксклюзивно вышел в Wink

Фильм «Иччи», который сравнивают с работами Ари Астера, про мифологию Якутии можно посмотреть эксклюзивно в видеосервисе Wink.

По сюжету городская девушка Лиза вместе с сыном и мужем переезжает в родные края последнего. Здесь она знакомится со странными родственниками мужа, а также с местными легендами.

Согласно одной из легенд, место, в котором поселилась молодая семья, обходят стороной даже шаманы, — когда-то здесь произошла трагедия и только призраку таинственной женщины позволено блуждать в этих краях. Лиза не обратит внимания ни на одно предостережение, и продолжит заниматься семейными делами и проблемами. Пока однажды духи сами не пожалуют к ней на порог.

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