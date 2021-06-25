Каждый шестой новосибирец пробовал наркотики до 16 лет

Наркологи представили статистику употребления запрещенных веществ в Новосибирской области – 16% впервые попробовали наркотики в возрасте 12-15 лет.

По словам главврача Новосибирского областного клинического наркологического диспансера Ольги Кормилиной, было опрошено 2,8 тысячи человек. Почти половина респондентов (44,8%) впервые попробовали наркотики в возрасте 16-17 лет.

«23% пробовали наркотики первый раз в 18-29 лет, 16% – в 12-15 лет», – рассказала журналистам Кормилина в пятницу.

По ее словам, сейчас ситуация с наркоманией в Новосибирской области характеризуется как напряженная, хотя в целом она не хуже, чем в других регионах РФ.