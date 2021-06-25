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Экс-глава Тувы нашел новую работу

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © vk.com/karaool

Шолбан Кара-оол, руководивший Республикой Тыва 14 лет, занял должность заместителя гендиректора «РусГидро» по связям с госорганами и общественностью, рассказал федеральный чиновник.

 «Шолбан Кара-оол назначен на должность заместителя генерального директора по связям с общественностью и региональными органами власти "РусГидро"», — сказал РБК представитель пресс-службы компании. 

В его зону ответственности также входят вопросы реализации и развития стратегии «РусГидро» на территории Сибирского федерального округа и координация мероприятий по переводу исполнительного аппарата компании из Москвы в Красноярск, который должен состояться в течение ближайших нескольких лет.

 Кара-оолу 54 года, политическую карьеру начал в 1998, избравшись в Верховный Хурал. Возглавил регион в 2007 году, в 2012 был переназначен на пост главы республики. 18 сентября 2016 года одержал победу на выборах, набрав 85,66% голосов.

По его мнению, команда «сумела доказать свою эффективность» — решала проблемы в энергетической отрасли, поддерживала животноводов, завершила долгострои, возвела новые дороги и мосты.

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Республика Тува #Местная власть
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Топ комментариев

Plaguer

Разумно. Нужна привязка з.п. к результатам.

Nik3316

я конечно верю в этот опрос))) с учетом. что почти в каждой семье по машине...

RS1981

Неважно кто что признал, Вликобритания открыто пошла на провокацию.

RS1981

Учитывая новость торговые отношения между Белорусией и РФ скоро выйдут на новый уровень...))))
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