Экс-глава Тувы нашел новую работу

Шолбан Кара-оол, руководивший Республикой Тыва 14 лет, занял должность заместителя гендиректора «РусГидро» по связям с госорганами и общественностью, рассказал федеральный чиновник.



«Шолбан Кара-оол назначен на должность заместителя генерального директора по связям с общественностью и региональными органами власти "РусГидро"», — сказал РБК представитель пресс-службы компании.

В его зону ответственности также входят вопросы реализации и развития стратегии «РусГидро» на территории Сибирского федерального округа и координация мероприятий по переводу исполнительного аппарата компании из Москвы в Красноярск, который должен состояться в течение ближайших нескольких лет.



Кара-оолу 54 года, политическую карьеру начал в 1998, избравшись в Верховный Хурал. Возглавил регион в 2007 году, в 2012 был переназначен на пост главы республики. 18 сентября 2016 года одержал победу на выборах, набрав 85,66% голосов.

По его мнению, команда «сумела доказать свою эффективность» — решала проблемы в энергетической отрасли, поддерживала животноводов, завершила долгострои, возвела новые дороги и мосты.