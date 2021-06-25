Красноярский Роспотребнадзор повременил с обязательной вакцинацией

Глава Роспотребнадзора Красноярского края Дмитрий Горяев сообщил на заседании депутатов Заксобрания региона на отметил, что пока в регионе рано воодить обязательную вакцинацию хотя темпы ее ниже, че в среднем по стране.

Глава Роспотребнадзора Красноярского края Дмитрий Горяев пояснил, что в крае констатируется рост динамики заболеваний, в том числе и с внебольничными пневмониями. Чаще болеют молодые люди от 30 до 49 лет рабочих профессий.

По мнению главы надзорного ведомства, повлиять на ситуацию можно с помощью вакцинации и ограничительных мер. Эффект от прививки будет отложен по времени, для выработки иммунитета необходимо один-два месяца.

Горяев пояснил, что не исключает введение обязательной вакцинации, решение будет приниматься комплексно, с учетом ситуации. Но речи пока об этом не идет, необходимо обеспечить возможностью поставить прививку всем желающим. Глава ведомства заверил, что в настоящее время Роспотребнадзор с возросшей нагрузкой справляется в полной мере, в том числе в call-центрах.

Исполнение плана вакцинации по региону составляет 25,68 %, это ниже, чем показатель по РФ — 27,54 %. В крае ставят прививку чуть более 2 тысяч человек в день, в течение недели количество вырастет до 8 тысяч, затем до 13,5 тысяч ежедневно.