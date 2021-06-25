Крупный пожар произошел в ангаре с транспортом под Новосибирском

Ангар с транспортом сгорел в поселке Восход под Новосибирском в ночь на пятницу, также огонь повредил соседний склад и два катера, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Новосибирской области.

Ангар загорелся ночью на Солнечной улице в поселке Восход. К моменту прибытия пожарных частично обрушилась кровля здания, также существовала угроза распространения огня на соседние строения.

«Ликвидация пожара осложнялась горением масла внутри ангара, угрозой разгерметизации газовых баллонов в транспортных средствах», – сказано в сообщении МЧС.

Основные усилия были направлены на охлаждение емкостей с маслом и топливом. Ближайший пожарный гидрант был далеко, поэтому огонь тушили с помощью подвоза воды, в том числе была задействована поливомоечная техника, имеющая большой объем воды.

Полтора часа спустя пожарные ликвидировали открытое горение на площади 700 квадратных метров. Огонь повредил автомобильную технику, стены и кровлю ангара. Кроме того, повреждения получил соседний склад, а также два катера, находящиеся рядом.

Пожар повышенного ранга сложности тушили 60 человек и 18 единиц техники. Причину возгорания предстоит установить дознавателям МЧС.