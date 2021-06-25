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Лося-пловца спасли на Иркутском водохранилище

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ГУ МЧС по Иркутской области

Спасатели в Иркутской области помогли лосю, который плавал по судовому ходу в заливе глубиной 25 метров, сообщила в пятницу пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Накануне вечером сотрудники ведомства в районе Ершовского залива Иркутского водохранилища увидели крупное животное, плывущее по судовому ходу в сторону города. Подплыв ближе, инспекторы увидели, что это лось. Они решили, не пугая «пловца», сопроводить его до берега.

«Благородный зверь сохранял полное спокойствие и позволил катеру приблизиться. В течение нескольких часов мы шли медленно за ним, но в районе Новой Разводной лось резко изменил маршрут и поплыл в сторону плотины ГЭС. Только тогда нам пришлось перегородить ему путь и включить звуковую сирену», – рассказал сотрудник ГИМС Сергей Митин.

Лось так же спокойно сменил направление, в районе залива Якоби вышел на берег и скрылся в лесу, сообщили спасатели.

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