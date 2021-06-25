Жаловавшаяся на зарплату депутат отказалась избираться в Госдуму

Депутат Госдумы от КПРФ Вера Ганзя, представляющая Новосибирскую область, отказалась избираться на следующий срок.

Выборы в Госдуму состоятся 13 сентября.

«Я окончательно отказалась от участия в выборах Государственной Думы VIII созыва. Пусть в Думу приходит молодежь и сносит антинародные законы, принятые правящим большинством в предыдущих созывах. Я боролась против этих законов, как могла, и ухожу с поднятой головой, мне не стыдно за мою работу», — написала в соцсетях Ганзя.

Ганзя стала известна за счет нескольких скандальных высказываний о нехватке зарплаты и воздуха в помещение Госдумы, а также о том, что женщинам надо уходить с заседания пораньше, чтобы накормить мужей борщом. Также депутат старалась отстаивать интересы Новосибирска, в частности активно требовала сохранить банкротящийся завод «Тяжстангидропресс».