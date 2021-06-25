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Левченко возглавит список КПРФ на выборах в Госдуму

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Экс-губернатор Иркутской области Сергей Левченко возглавит список КПРФ на выборах в Госдуму от Иркутской области, Якутии и Магаданской области. Это самый большой округ в стране.

Как сообщила пресс-служба Иркутского обкома КПРФ, решение было принято на съезде партии в четверг.

«Партия расширяет мои полномочия. Ее решением я возглавлю список по регионам Иркутской области, Якутии и Магаданской области. Это самый большой округ в стране – четверть территории России», – сказал Левченко.

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Также в список из Иркутской области войдут депутат Заксобрания Илья Сумароков, депутат Госдумы Михаил Щапов, замруководителя фракции в Заксобрании Андрей Андреев и первый секретарь Иркутского обкома комсомола Андрей Ахмадулин.

«Те, кто панически боялись результатов моей работы на посту губернатора, снова наняты на работы и еще до официального начала избирательной кампании снова пытаются спеть людям старые песни обо мне с изжившими себя лживыми приемами, которые власть позволяла против меня», – прокомментировал Левченко решение партии.

Выборы в Государственную думу  должны состояться в период 17—19 сентября с завершением в единый день голосования 19 сентября 2021 года.

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