НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Фура с арбузами перевернулась под Томском

Источник:
Sibnet.ru
259 1
Фото: © ГУ МВД по Томской области

Фура с арбузами перевернулась и слетела в кювет на подъезде к Томску в четверг, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Томской области.

По данным полиции, авария произошла в четверг во второй половине дня на 116 километре автодороги Р-255 «Подъезд к городу Томску».

«Водитель-мужчина 1990 года рождения, управляя автомобилем марки Renault Premium – грузовой седельный тягач, не справившись с управлением своего транспортного средства, допустил опрокидывание транспортного средства по ходу движения в левый кювет», – говорится в сообщении.

В результате аварии никто не пострадал. Судя по фото, опубликованным полицией, арбузы рассыпались по трассе.

Еще по теме
Инспектор ДПС погиб в ДТП в Новосибирской области
Пойманный пьяным водитель без прав отделался штрафом в 2 тысячи
Водитель съехал в кювет и врезался в дерево под Новосибирском
Бабушка выпала на ходу из автобуса в Новосибирске
смотреть все
ЧП #ДТП
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Искусственный дождь вызовут в Приангарье для тушения огня
Экс-глава Тувы нашел новую работу
Красноярский Роспотребнадзор повременил с обязательной вакцинацией
Крупный пожар произошел в ангаре с транспортом под Новосибирском
Самое популярное
Мультфильм «Лука» от Pixar сместил «Круэллу» и возглавил прокат
Спорт всегда с тобой: как смотреть трансляции в Wink
Сериал «Призрак» с Прилучным и Ильяшенко выходит на Первом
Охотники убили медведя-людоеда в парке «Ергаки»
Обсуждение (1)
ЧЕ-2020
Ближайшие матчи
26 июня 19:00
(МСК)
Уэльс
Дания
26 июня 22:00
(МСК)
Италия
Австрия
Весь календарь
Последние матчи
23 июня 22:00
(МСК)
Португалия 2
Франция 2
23 июня 22:00
(МСК)
Германия 2
Венгрия 2
Весь календарь
конкурс прогнозов
Тройка лидеров:
  • лис67 — 92 балла
  • tgu20-031-037 — 91 балл
  • серж2000 — 91 балл
сделать прогноз
О самом главном
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
SPF и PPD: правда и мифы о солнцезащитном креме
Как работает красная нить на запястье: история и сакральный смысл
Любовная переписка: как очаровать в онлайн-общении
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
На языке кошек: как понять питомца
Все статьи
Мультимедиа
Стадионы и города: где пройдет Евро-2020 по футболу
Похитители и однолюбы: как живут пингвины
Виды облаков и их значение. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Топ комментариев

Plaguer

Разумно. Нужна привязка з.п. к результатам.

Nik3316

я конечно верю в этот опрос))) с учетом. что почти в каждой семье по машине...

RS1981

Неважно кто что признал, Вликобритания открыто пошла на провокацию.

RS1981

Учитывая новость торговые отношения между Белорусией и РФ скоро выйдут на новый уровень...))))
Sibnet.Ru