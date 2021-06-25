Фура с арбузами перевернулась под Томском

Фура с арбузами перевернулась и слетела в кювет на подъезде к Томску в четверг, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Томской области.

По данным полиции, авария произошла в четверг во второй половине дня на 116 километре автодороги Р-255 «Подъезд к городу Томску».

«Водитель-мужчина 1990 года рождения, управляя автомобилем марки Renault Premium – грузовой седельный тягач, не справившись с управлением своего транспортного средства, допустил опрокидывание транспортного средства по ходу движения в левый кювет», – говорится в сообщении.

В результате аварии никто не пострадал. Судя по фото, опубликованным полицией, арбузы рассыпались по трассе.