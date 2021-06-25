Фильм «Ледяной драйв» вышел в прокат

Приключенческий триллер «Ледяной драйв» с Лиамом Нисоном в главной роли выходит в широкий прокат в пятницу.

Главному герою фильма нужно проехать на грузовике весом 33 тонны по тонкому льду океана. Такая задача стоит перед колонной грузовиков во главе с опытным водителем Майком. Только они могут спасти людей из обрушившейся алмазной шахты. Но ни трескающийся под колесами лед, ни массивная снежная буря не сравнятся с угрозой, которая ждет водителей впереди.

Режиссер картины — Джонатан Хенсли, снявший фильмы «Каратель» и «Ирландец». Главную роль в «Ледяном драйве» исполнил Лиам Нисон.