Медведь пришел в Лесосибирск

Жители Лесосибирска были напуганы тем, что в город пришел медведь, охотники выследили и застрелили зверя, сообщает ГУ МВД по Красноярскому краю.

Накануне вечером в дежурную часть полиции поступило сообщение от местных жителей о том, что в черте города был замечен медведь. Представители охотобщества Енисейского района и Лесосибирска, сотрудники Росгвардии и полицейские начали обходы придворовых территорий в частном секторе Лесосибирска. Охотники смогли обезвредить хищника.

«Полицейские предупреждают о том, что угроза выхода диких животных к населенному пункту и садовым обществам сохраняется, поэтому горожанам следует быть предельно осторожными и внимательными, воздержаться от посещения лесных массивов, усилить контроль за домашними животными, принять меры к огораживанию территорий частных владений и предприятий, прилегающих к лесным массивам», — говорится в сообщении.

Во вторник медведь убил подростка в парке «Ергаки» и поранил еще одного мужчину. Зверя застрелили. В Иркутской области медведи также вышли к туристам.

Наблюдения за природой заповедника «Хакасский» подтверждают, что численность медведей на заповедных территориях, в последнее время, действительно значительно возросла.