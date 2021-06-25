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Анонсировано скорое возобновление рейсов на курорты Египта

Источник:
ТАСС
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Россия и Египет согласовывают вопросы безопасности для возобновления чартерных рейсов между странами, сообщил глава Минпромторга России Денис Мантуров.

«Идет процесс досогласования технических вопросов, подготовки согласования указа, который потребуется для того, чтобы принять уже непосредственно президентом этого документа», — цитирует ТАСС Мантурова.

По его словам, Минтранс и другие ведомства, которые занимаются вопросами авиационной безопасности, в ближайшее время доработают с египетскими коллегами и мы сможем начать возобновление этих рейсов непосредственно на курорты Египта

В апреле официальный представитель канцелярии главы египетского государства Бассам Рады по итогам телефонного разговора президентов России и Египта Владимира Путина и Абдель Фаттаха ас-Сиси сообщил, что лидеры договорились о возобновлении авиасообщения в полном объеме.

Кремль подтвердил информацию о договоренности полностью возобновить авиасообщение между Россией и Египтом, в том числе с египетскими курортами.

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Топ комментариев

Plaguer

Разумно. Нужна привязка з.п. к результатам.

Nik3316

я конечно верю в этот опрос))) с учетом. что почти в каждой семье по машине...

RS1981

Неважно кто что признал, Вликобритания открыто пошла на провокацию.

RS1981

Учитывая новость торговые отношения между Белорусией и РФ скоро выйдут на новый уровень...))))
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