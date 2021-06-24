Камеры МВД начинают распознавать лица и силуэты

МВД запустило новую систему слежки через камеры наблюдения. Она способна не только отслеживать лица, но и при необходимости идентифицировать граждан по походке, а также распознавать силуэты людей и машин. Как работает такая система, зачем она нужна и стоит ли россиянам опасаться всевидящего надзора?

Эталоном цифрового контроля населения эксперты называют Китай, где с 2015 года в городах установили 600 миллионов видеокамер, работающих под управлением единой интеллектуальной системы распознавания лиц. В России таких камер пока насчитывается 14-15 миллионов.

Умную камеру не обманешь?

Умная система основана на разработке N-Tech Lab, которая применялась в России во время чемпионата мира в 2018 году. Но за несколько лет ее возможности существенно выросли. В частности, теперь при распознавании она учитывает походку, рост и даже очки с бородой. Распознаются не только лица, но и силуэты людей и автомобилей, при необходимости отслеживаются перемещения.

«Решение по силуэтам вызывает серьезную заинтересованность наших клиентов, очень много у нас запросов. Есть уже применение. Могу сказать, что она применяется МВД в пяти регионах России, также используется за рубежом», — рассказал генеральный директор компании-разработчика N-Tech Lab Андрей Теленков в интервью ТАСС. Какие именно регионы — в интересах МВД пока не раскрывается.

«В решении, которое у нас сейчас вышло, можно отслеживать траекторию человека, считать людей и искать людей по их силуэтам, причем возможности наших алгоритмов позволяют определять силуэты с очень высокой точностью», — пояснил Теленков.

По его словам, система также позволяет идентифицировать автомобиль, определяя его по цвету, марке и другим дополнительным признакам. Для этого достаточно видео длительностью несколько секунд, на котором видна лишь часть машины.

Зачем нужен Большой Брат?

Ключевая особенность системы — умный алгоритм, который в режиме реального времени определяет лица в плотном потоке, сверяет со списками мониторинга и отправляет уведомления при обнаружении совпадений.

Разработчики уверяют, что интеллектуальный поиск лиц по заданным признакам позволяет обнаружить даже маскирующегося человека и отследить его маршруты передвижения. При этом система способна работать с неограниченным числом камер видеонаблюдения.

Все камеры в российских городах в перспективе планируется объединить в единую сеть — «Национальную платформу видеонаблюдения», писал в июне «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. В частности, в Москве слежка за гражданами на улицах ведется уже три года.

Завершить установку умных камер по всей стране планируется в течение пяти лет, а стоимость программы составит порядка 250 миллиардов рублей. Издание указывает, что за функционирование системы будут отвечать две крупные корпорации — Ростелеком и Ростех.

По официальной версии, систему планируется использовать для безопасности, региональной аналитики, управления транспортом. Но правозащитники и юристы опасаются, что силовики будут использовать ее для устрашения — например, чтобы штрафовать всех участников несанкционированных акций.

«Это прямо противоречит ФЗ-152 «О персональных данных», который недвусмысленно говорит о том, что любые базы персональных данных должны собираться под конкретную задачу, только под нее, и уничтожаться, когда она будет выполнена», — цитирует «Газета.Ru» специалиста в области искусственного интеллекта Игоря Ашманова.