УЕФА отменил правило выездного гола в еврокубках

УЕФА отменил правило выездного гола в международных турнирах, соответствующее сообщение появилось на официальном сайте организации.

Правило перестанет действовать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, их отборочных циклах, а также в женских и юношеских турнирах под эгидой организации с предстоящего сезона, который стартует летом 2021 года.

Правило выездного гола учитывает преимущество команды, играющей дома. В случае ничейного счета в противостоянии из двух матчей победителем признается команда, которая забила больше голов в гостях.

Правило выездного гола было введено в 1965 году. Последнее время его критиковали, так как фактически оно не позволяет командам-хозяйкам атаковать в первом матче из-за особой ценности пропущенного на своем поле гола.