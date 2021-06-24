World of Tanks получила масштабное обновление

Компания Wargaming выпустила большое обновление для онлайн-игры World of Tanks. В частности, в ней появился новый режим «Разведка боем», а также переработанная карта «Минск».

Теперь для артиллерии будут доступны три типа снарядов — стандартный осколочно-фугасный снаряд с оглушением, бронебойный снаряд и альтернативный осколочно-фугасный снаряд без оглушения. У каждого из них свое боевое назначение, траектория и скорость полета.

Среди других важных изменений:

Осколочно-фугасные снаряды теперь наносят урон в точке попадания, могут пробивать экраны, гусеницы и колеса в точке попадания;

Попадания артиллерии будут отмечены на мини-карте в течение десяти секунд;

Появился новый навык командира «Звуковая разведка», который будет предупреждать игроков об атаке АРТ-САУ с помощью специального индикатора. Трассеры артиллерии станут заметнее.

Также изменены характеристики танков за достижения на глобальной карте. M60 получил более прочную башню, что повысит его эффективность на ближней и средней дистанции. Chieftain/T95 получил более комфортное орудие с улучшенной стабилизацией и уменьшенным временем перезарядки.

У КВ-4 Креславского стало больше очков прочности. Двигатель машины стал более мощным, а максимальная скорость увеличилась. Небольшие доработки затронули также ИС-5 и Т23Е3. У обеих машин улучшена стабилизация орудий.

Кроме этого, был переработан баланс премиумной техники. M41D увеличили максимальную скорость, а также дальность обзора. У FV1066 Senlac увеличился обзор, а его оружие стало более точным. T92 получил прибавку к бронепробиваемости. Самоходке ИСУ-130 увеличили мощность.