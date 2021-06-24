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#Наука #Техника #Космос #Интернет #Соцсети #Софт #Компьютеры #Смартфоны #Гаджеты #Мистика

Обновление Windows 10 «разогнало» игры

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Обновление KB5003690 для Windows 10 повышает производительность в играх. Его установка началась у пользователей автоматически с 21 июня, сообщается в блоге Microsoft.

До этого некоторые владельцы «десятки» стали жаловаться на проблемы с работой игр после релиза другого обновления — KB5000842. Они отмечали низкую частоту кадров в играх, которые до этого не тормозили.

После сообщений компания NVIDIA рекомендовала удалить накопительные обновления Windows 10, чтобы устранить проблемы с производительностью. Свежий апдейт должен исправить эту ошибку.

Кроме этого, обновление KB5003690 окончательно удаляет Adobe Flash с компьютера, улучшает производительность и исправляет еще одну ошибку, которая приводила к размытому тексту в операционной системе. Патч доступен через службы Windows Update.

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Топ комментариев

Иркут 69

Чечня и выборы..? 😀По моему нет ничего более дикого и противоположного. Все равно как лыжи летом.

Plaguer

Разумно. Нужна привязка з.п. к результатам.

ivanbak

Топить надо, а потом разбираться.

borzii 2.0

попрашайка конченая,терорист ага много у него заслуг.
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