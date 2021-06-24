Обновление Windows 10 «разогнало» игры

Обновление KB5003690 для Windows 10 повышает производительность в играх. Его установка началась у пользователей автоматически с 21 июня, сообщается в блоге Microsoft.



До этого некоторые владельцы «десятки» стали жаловаться на проблемы с работой игр после релиза другого обновления — KB5000842. Они отмечали низкую частоту кадров в играх, которые до этого не тормозили.

После сообщений компания NVIDIA рекомендовала удалить накопительные обновления Windows 10, чтобы устранить проблемы с производительностью. Свежий апдейт должен исправить эту ошибку.

Кроме этого, обновление KB5003690 окончательно удаляет Adobe Flash с компьютера, улучшает производительность и исправляет еще одну ошибку, которая приводила к размытому тексту в операционной системе. Патч доступен через службы Windows Update.