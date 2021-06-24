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Курорты Краснодарского края примут только привитых отдыхающих

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Туристы с 1 августа смогут заселиться в гостиницы, пансионаты, санатории и детские лагеря Краснодарского края только при наличии сертификата о вакцинации от коронавирусной инфекции, сообщил глава региона Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

«Сейчас в крае мы видим рост числа заболевших COVID-19, число госпитализаций увеличивается. Наша задача — защитить здоровье людей и сохранить экономику региона», — объяснил свое решение губернатор.

При этом уже 1 июля принимать отдыхающих в отелях, гостиницах и санаториях и детских лагерях будут только при наличии у них отрицательного ПЦР-теста или сертификата вакцинации. Исключение сделают только для тех, у кого есть медицинские противопоказания к прививке.

Кроме этого, власти Краснодарского края объявили обязательную вакцинацию от COVID-19 для всех сотрудников туристической сферы, а также заведений общепита, торговли и транспорта.

Тема: Коронакризис
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