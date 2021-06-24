Сексолог задала главный вопрос для идеального секса

Простой вопрос: «Тебе это нравится?» — следует задать партнеру, чтобы секс с ним стал идеальным, сообщила сексолог Эмили Морс.

«Одна из самых горячих вещей — когда партнер спрашивает: "Тебе это нравится?"», — цитирует Морс портал Lad Bible.

По ее мнению, это ключ к сексуальному успеху, поскольку партнер скажет, нравятся ли ему ваши действия, а также дает ему возможность сказать, как можно их улучшить.

Сексолог объяснила, что часто люди думают, что партнер интуитивно знает их сексуальные желания, однако не всегда это так. Если же ему сказать, что он делает что-то правильно, это приведет к большему удовольствию, углубит связь и улучшит общение в других сферах жизни.