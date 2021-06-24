НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Кремль посчитал инцидент с британским эсминцем провокацией

Источник:
ТАСС
283 14
Фото: © Sibnet.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал действия эсминца Defender в Черном море недопустимыми и несоответствующими международному праву.

«Мы считаем, что британский эсминец совершил провокацию. Более того, мы сожалеем в связи с тем, что это была сознательная и подготовленная провокация», — цитирует ТАСС Пескова.

Москва считает действия британского эсминца недопустимыми и несоответствующими международному праву, добавил Песков. «Мы, безусловно, обеспокоены в связи с подобными действия британского корабля. Мы считаем подобные действия недопустимыми и несоответствующими международному праву», — указал представитель Кремля.

Он предупредил, что российские пограничники будут занимать достаточно жесткую позицию, если кто-то попытается в будущем устраивать провокации подобно инциденту с эсминцем Defender.

«Российские пограничники и российские вооруженные силы и далее строго в соответствии с международным правом будут занимать достаточно жесткую позицию в отношении подобных провокаций», — сказал Песков.

По словам Дмитрия Пескова, Москва не исключает никаких ответных действий в случае продолжения неприемлемых провокаций с нарушением российских границ.

Еще по теме
Франция и Германия призвали к диалогу с Россией
Лукашенко призвал разобраться с «обезумевшими» политиками Запада
Меркель поблагодарила Путина за «руку примирения» после войны
США расписались в бессилии остановить «Северный поток — 2»
смотреть все
Политика #Мир #Россия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Китайскую трясогузку впервые сфотографировали в «Шушенском бору»
Ливни с сильным ветром пообещали новосибирцам
Травников поделился фирменным рецептом щей
Потепление придет в Омск
Самое популярное
Мультфильм «Лука» от Pixar сместил «Круэллу» и возглавил прокат
Спорт всегда с тобой: как смотреть трансляции в Wink
Фотореалистичную GTA V показали на RTX 3090
Сериал «Призрак» с Прилучным и Ильяшенко выходит на Первом
Обсуждение (14)
ЧЕ-2020
Ближайшие матчи
26 июня 19:00
(МСК)
Уэльс
Дания
26 июня 22:00
(МСК)
Италия
Австрия
Весь календарь
Последние матчи
23 июня 22:00
(МСК)
Португалия 2
Франция 2
23 июня 22:00
(МСК)
Германия 2
Венгрия 2
Весь календарь
конкурс кричалок
Тройка лидеров:
  • ratibor-devil — 40 голосов
  • Kohka76 — 27 голосов
  • Алена Долина — 25 голосов
написать кричалку
О самом главном
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
SPF и PPD: правда и мифы о солнцезащитном креме
Как работает красная нить на запястье: история и сакральный смысл
Любовная переписка: как очаровать в онлайн-общении
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
На языке кошек: как понять питомца
Все статьи
Мультимедиа
Стадионы и города: где пройдет Евро-2020 по футболу
Похитители и однолюбы: как живут пингвины
Виды облаков и их значение. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Самое обсуждаемое
52
Российский корабль в Черном море обстрелял британский эсминец
45
Путина сравнили с римским императором Октавианом
35
Новые санкции Евросоюза ударят по населению Белоруссии
27
Россия покидает Евро-2020
24
США приготовили новые санкции против России
Sibnet.Ru