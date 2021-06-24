Кремль посчитал инцидент с британским эсминцем провокацией

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал действия эсминца Defender в Черном море недопустимыми и несоответствующими международному праву.

«Мы считаем, что британский эсминец совершил провокацию. Более того, мы сожалеем в связи с тем, что это была сознательная и подготовленная провокация», — цитирует ТАСС Пескова.

Москва считает действия британского эсминца недопустимыми и несоответствующими международному праву, добавил Песков. «Мы, безусловно, обеспокоены в связи с подобными действия британского корабля. Мы считаем подобные действия недопустимыми и несоответствующими международному праву», — указал представитель Кремля.

Он предупредил, что российские пограничники будут занимать достаточно жесткую позицию, если кто-то попытается в будущем устраивать провокации подобно инциденту с эсминцем Defender.

«Российские пограничники и российские вооруженные силы и далее строго в соответствии с международным правом будут занимать достаточно жесткую позицию в отношении подобных провокаций», — сказал Песков.

По словам Дмитрия Пескова, Москва не исключает никаких ответных действий в случае продолжения неприемлемых провокаций с нарушением российских границ.