Травников поделился фирменным рецептом щей

Книгу с рецептами из разных уголков Новосибирской области презентовали ее создатели, в путеводителе можно найти рецепт губернатора Новосибирской области Андрея Травникова – он передал семейную рецептуру серых щей. Глава минпромторга региона Андрей Гончаров поделился способом приготовления козьей голени.

«Эта книга не столько про кулинарию, сколько про наш регион и многонациональную страну. Мы надеемся, что вкусный путеводитель оценят гости нашей области и будут с улыбкой вспоминать поездку к нам. Для этого в регионе есть все условия, особенно кулинарные. Кроме этого нам приятен вклад минэкономразвития, который дополнил книгу фактами, интересными с туристической точки зрения», – отметил министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров.

Рецепты в путеводителе не повторяются. Ведущие шеф-повара адаптировали рецепты, предоставленные жителями региона, к массовому тиражированию и опробовали их приготовление в своих заведениях. Среди самых экстраординарных – печенье со шкварками, шурпа из косули, куырдак краснозерский, северные гульбишники (подобие картофельных лепешек).

Экземпляры книги будут находиться в свободном доступе в Новосибирской государственной областной научной библиотеке, на городском краеведческом портале и сайте народной летописи Новосибирской области. Первый тираж в 900 экземпляров напечатан на площадке издательского дома «Советская Сибирь».