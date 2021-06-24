Травников поделился фирменным рецептом щей

Книгу с рецептами из разных уголков Новосибирской области
презентовали ее создатели, в путеводителе можно найти рецепт губернатора
Новосибирской области Андрея Травникова – он передал семейную рецептуру серых
щей. Глава минпромторга региона Андрей Гончаров поделился способом
приготовления козьей голени.
«Эта книга не столько про кулинарию, сколько про наш регион
и многонациональную страну. Мы надеемся, что вкусный путеводитель оценят гости
нашей области и будут с улыбкой вспоминать поездку к нам. Для этого в регионе
есть все условия, особенно кулинарные. Кроме этого нам приятен вклад
минэкономразвития, который дополнил книгу фактами, интересными с туристической
точки зрения», – отметил министр промышленности, торговли и развития
предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров.
Рецепты в путеводителе не повторяются. Ведущие
шеф-повара адаптировали рецепты, предоставленные жителями региона, к массовому
тиражированию и опробовали их приготовление в своих заведениях. Среди самых
экстраординарных – печенье со шкварками, шурпа из косули, куырдак краснозерский,
северные гульбишники (подобие картофельных лепешек).
Экземпляры книги будут находиться в свободном доступе в
Новосибирской государственной областной научной библиотеке, на городском
краеведческом портале и сайте народной летописи Новосибирской области. Первый
тираж в 900 экземпляров напечатан на площадке издательского дома «Советская
Сибирь».