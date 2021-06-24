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Потепление придет в Омск

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Потепление придет в Омскую область, в выходные температура поднимется до 26 градусов выше нуля, сообщается на сайте Обь-Иртышского УГМС.

По данным синоптиков, ночь на пятницу в Омской области еще будет холодной – 3-8 градусов. Днем потеплеет до 16-21 градусов. Возможен небольшой дождь.

В ночь на субботу будет 6-11 градусов, днем – 19-21, осадки также вероятны. В ночь на воскресенье ожидается 7-12, днем потеплеет до 21-26 градусов.

В воскресенье дождь все еще возможен, но он будет уже кратковременным. Также местами вероятны грозы.

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