Потепление придет в Омск

Потепление придет в Омскую область, в выходные температура поднимется до 26 градусов выше нуля, сообщается на сайте Обь-Иртышского УГМС.

По данным синоптиков, ночь на пятницу в Омской области еще будет холодной – 3-8 градусов. Днем потеплеет до 16-21 градусов. Возможен небольшой дождь.

В ночь на субботу будет 6-11 градусов, днем – 19-21, осадки также вероятны. В ночь на воскресенье ожидается 7-12, днем потеплеет до 21-26 градусов.

В воскресенье дождь все еще возможен, но он будет уже кратковременным. Также местами вероятны грозы.