Два футболиста сборной России попали в топ-100 игроков Евро

Нападающий сборной России Артем Дзюба и полузащитник Далер Кузяев вошли в топ-100 игроков Евро-2020.

Рейтинг футболистов, выступавших на групповом этапе чемпионата Европы — 2020, составил портал футбольной статистики WhoScored.

Дзюба занял 84 место, Кузяев — 91. Другие российские игроки оказались уже во второй сотне списка: вратарь Матвей Сафонов — 111 место, полузащитник Алексей Миранчук — 139 место, защитник Игорь Дивеева — 154 место.

Всего в рейтинг по итогам группового этапа попало 368 футболистов. Возглавляет список капитан бельгийской сборной Кевин Де Брёйне, на втором месте португалец Криштиану Роналду, а на третьем полузащитник сборной Нидерландов Френки Де Йонг.