Сибирские путешественники отправятся в кругосветку на два года

Экспедиция с участием сибирских путешественников «По пути русских кругосветных мореплавателей» стартует на следующей неделе, она продлится два года.

В экспедиции примут участие томич Евгений Ковалевский и новосибирец Станислав Березкин, сообщила пресс-служба администрации Томской области. Это будет первое в мире кругосветное плавание на парусном каркасно-надувном тримаране. Экспедиция продлится два года, за которые путешественники Русского географического общества посетят более 40 стран и территорий.

Экипаж тримарана будет проводить уроки географии из океана по спутниковой связи в прямом эфире. «Предусмотрено шесть активных площадок, на которых учащиеся могут задавать вопросы, и до тысячи зрительских площадок. Активные площадки будут ротироваться», – отметил руководитель экспедиции Евгений Ковалевский.

Итогом двухлетнего похода станут новые образовательные и мировой спортивный рекорд. Также будут получены новые научные данные о психических возможностях человека в экстремальных условиях длительного океанского плавания и проведены измерения радиационного фона планеты по маршруту длиной 60 тысяч километров.