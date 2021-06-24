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Линдеманн снимет короткометражку на основе клипа «Я ненавижу детей»

Источник:
Sibnet.ru
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Лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн показал тизер короткометражки, снятой на основе клипа на песню «Ich hasse Kinder» («Я ненавижу детей»).

Клип на песню «Ich hasse Kinder» Линдеманн снимал в России. По сюжету его герой находится под следствием за убийства одноклассников, которые издевались над ним в детстве.

В музыкальном клипе много крови и отсылок к советскому времени. Одной из ярких деталей в сюжете стал бюст Ленина с кровавыми слезами. Но финал клипа не дал зрителям ответа, что же в итоге произошло с героем.

Возможно, ответ на все вопросы Линдеманн даст в своей короткометражке. В ролике отмечается, что премьера состоится скоро, но точной даты не называется.

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