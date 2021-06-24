Линдеманн снимет короткометражку на основе клипа «Я ненавижу детей»

Лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн показал тизер короткометражки, снятой на основе клипа на песню «Ich hasse Kinder» («Я ненавижу детей»).

Клип на песню «Ich hasse Kinder» Линдеманн снимал в России. По сюжету его герой находится под следствием за убийства одноклассников, которые издевались над ним в детстве.

В музыкальном клипе много крови и отсылок к советскому времени. Одной из ярких деталей в сюжете стал бюст Ленина с кровавыми слезами. Но финал клипа не дал зрителям ответа, что же в итоге произошло с героем.

Возможно, ответ на все вопросы Линдеманн даст в своей короткометражке. В ролике отмечается, что премьера состоится скоро, но точной даты не называется.