Новую базовую Lada Vesta сфотографировали

Испытания обновленных универсалов Lada Vesta (FL) в начальных комплектациях стартовали в Тольятти — фотошпионы смогли сделать снимки.

Фотографии автомобиля разместил паблик Avtograd news. Lada Vesta FL в базовом исполнении получит решетку радиатора с вертикальными планками вместо узора в виде крупных сот, комбинированные фары, где диодным будет только ближний свет, а также штампованные колеcные диски. В салоне будет упрощенная медиасистема — без продольного дисплея-планшета.

Премьера Lada Vesta FL может состояться ближе к концу 2021 года, но продажи начнутся только в 2022 году.

Модель будет отличаться от нынешней версии зауженной фронтальной оптикой, а также новым передним бампером, в который интегрируют парктроники. В салоне появится новое рулевое колесо и модернизированная приборная панель.

Ожидается, что гамма агрегатов будет представлена 1,6-литровым мотором АвтоВАЗа мощностью 106 лошадиных сил, а также двигателем Renault такого же объема, выдающим 113 лошадиных сил. Коробки передач — вариатор и пятиступенчатая механическая трансмиссия.