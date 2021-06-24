Российский танк оказался самым коммерчески успешным в мире

Т-90С стал самым коммерчески успешным основным боевым танком в мире, сообщает пресс-служба концерна «Уралвагонзавод» (УВЗ) — разработчика и производителя машины

«На сегодня танк Т-90С является самым коммерчески успешным танком на мировом рынке — число поставленных на экспорт машин, с учетом машинокомплектов для лицензионного производства, исчисляется тысячами единиц», — рассказал ТАСС представитель УВЗ на Международной выставки вооружений и военной техники MILEX 2021, проходящей в Минске.

Как отметили в концерне, производство Т-90 последних модификаций идет параллельно с продолжающейся модернизацией этих машин, а также танков Т-72 как для Вооруженных сил РФ, так и для иностранных заказчиков.

«Модернизация предполагает усовершенствование системы управления огнем, усиление противоминной стойкости днища, унификацию ходовой части и двигателя с танком Т-90 и усиление броневой защиты танка. Такая доработка позволяет значительно повысить потенциал машины, приведя его в соответствие с современными требованиями к танку», — отметили в УВЗ.

Танк Т-90МС является очередным шагом в развитии отечественного танкостроения, с учетом того, что «модернизация коснулась всего комплекса характеристик Т-90С и позволила значительно повысить его боевые и эксплуатационные возможности». Данный танк под маркировкой Т-90М начал поступать в российскую армию, сказал представитель концерна.