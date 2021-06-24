НАВЕРХ
#Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Промзона #Авиа #Наука #Гео #ЧП

Новосибирские ветеринары рассказали о переполненных животными домах

Источник:
Sibnet.ru
224 0
Бездомные кошки
Фото: © JancickaL / Pixabay License

Жители Новосибирской области часто жалуются на соседей, содержащих в домах и квартирах десятки животных. Но сейчас повлиять на таких хозяев практически невозможно, сообщил замначальника управления ветеринарии Новосибирской области Владимир Гоппе.

Президент России в мае поручил правительству РФ совместно с региональными властями до 1 декабря разработать поправки в закон о ведении учета домашних животных и мониторинга популяции животных без владельцев. По словам Гоппе, необходимо ввести нормы по количеству животных в домах и квартирах.

«Нет правил и норм по количеству животных в квартирах и домах. Поступает огромное количество жалоб. Доходит до того, что люди держат до 40 собак и никакими методами невозможно решить эти вопросы. Все окружающие вынуждены страдать», — заявил замначальника управления ветеринарии.

Сейчас люди, столкнувшиеся с соседями, которые держат в квартирах десятки животных, вынуждены страдать от неприятного запаха и антисанитарии. Так, в 2020 году в Новосибирске, волонтеры спасли из квартиры пенсионерки 70 кошек. Волонтеры нашли в квартире, как живых животных, так и мертвых.

Еще по теме
Ветеринары призвали к чипированию всех собак и кошек
Насосную станцию в Абакане украсят военным граффити
Гостиницу с вертолетной площадкой собрались строить в Томске
Памятник погибшим в борьбе с COVID врачам появится в Иркутске
смотреть все
Новосибирск #Город #Звери
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Китайскую трясогузку впервые сфотографировали в «Шушенском бору»
Ливни с сильным ветром пообещали новосибирцам
Травников поделился фирменным рецептом щей
Потепление придет в Омск
Самое популярное
Мультфильм «Лука» от Pixar сместил «Круэллу» и возглавил прокат
Спорт всегда с тобой: как смотреть трансляции в Wink
Фотореалистичную GTA V показали на RTX 3090
Сериал «Призрак» с Прилучным и Ильяшенко выходит на Первом
Обсуждение (0)
ЧЕ-2020
Ближайшие матчи
26 июня 19:00
(МСК)
Уэльс
Дания
26 июня 22:00
(МСК)
Италия
Австрия
Весь календарь
Последние матчи
23 июня 22:00
(МСК)
Португалия 2
Франция 2
23 июня 22:00
(МСК)
Германия 2
Венгрия 2
Весь календарь
конкурс прогнозов
Тройка лидеров:
  • лис67 — 92 балла
  • tgu20-031-037 — 91 балл
  • серж2000 — 91 балл
сделать прогноз
О самом главном
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
SPF и PPD: правда и мифы о солнцезащитном креме
Как работает красная нить на запястье: история и сакральный смысл
Любовная переписка: как очаровать в онлайн-общении
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
На языке кошек: как понять питомца
Все статьи
Мультимедиа
Стадионы и города: где пройдет Евро-2020 по футболу
Похитители и однолюбы: как живут пингвины
Виды облаков и их значение. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Топ комментариев

Иркут 69

Чечня и выборы..? 😀По моему нет ничего более дикого и противоположного. Все равно как лыжи летом.

ivanbak

Топить надо, а потом разбираться.

lex-on

Чтоооо????Пример из моего окружения человек 300 и только 5сделали прививку и человек 10 сомневаются....

borzii 2.0

попрашайка конченая,терорист ага много у него заслуг.
Sibnet.Ru