Новосибирские ветеринары рассказали о переполненных животными домах

Жители Новосибирской области часто жалуются на соседей, содержащих в домах и квартирах десятки животных. Но сейчас повлиять на таких хозяев практически невозможно, сообщил замначальника управления ветеринарии Новосибирской области Владимир Гоппе.

Президент России в мае поручил правительству РФ совместно с региональными властями до 1 декабря разработать поправки в закон о ведении учета домашних животных и мониторинга популяции животных без владельцев. По словам Гоппе, необходимо ввести нормы по количеству животных в домах и квартирах.

«Нет правил и норм по количеству животных в квартирах и домах. Поступает огромное количество жалоб. Доходит до того, что люди держат до 40 собак и никакими методами невозможно решить эти вопросы. Все окружающие вынуждены страдать», — заявил замначальника управления ветеринарии.

Сейчас люди, столкнувшиеся с соседями, которые держат в квартирах десятки животных, вынуждены страдать от неприятного запаха и антисанитарии. Так, в 2020 году в Новосибирске, волонтеры спасли из квартиры пенсионерки 70 кошек. Волонтеры нашли в квартире, как живых животных, так и мертвых.