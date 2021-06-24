Олимпийская чемпионка возмутилась зарплатами российских футболистов

Чемпионка Олимпиады-2016, гандболистка Владлена Бобровникова высказалась о зарплатах футболистов сборной России и сравнила их с суммами, которые получают спортсмены в других видах спорта.
«После матча сборной России я просто ради интереса достала калькулятор. Лучше бы я этого не делала... Чтоб вы понимали — Зобнин получает 26 миллионов рублей в месяц! Я за всю жизнь не заработаю столько, сколько он за месяц. А сколько еще спортсменов высочайшего уровня, которые получили звание заслуженных мастеров спорта не за пятые места, никогда не увидит такие суммы?» — написала Бобровникова в stories в Instagram.
Позже спортсменка удалила публикацию.
Бобровниковой 33 года. Сейчас спортсменка выступает за «Ростов-Дон». Она является пятикратной чемпионкой России, семикратной обладательницей Кубка России. В сборной Бобровникова завоевала золото Олимпиады-2016 и бронзу чемпионата мира 2019 года.
То, что зарплата полузащитника «Спартака» Романа Зобнина составляет 3,5 миллиона евро в год, подтвердила жена владельца клуба Леонида Федуна Зарема Cалихова в интервью Ксении Собчак.
ivanbakТопить надо, а потом разбираться.
lex-onЧтоооо????Пример из моего окружения человек 300 и только 5сделали прививку и человек 10 сомневаются....
Иркут 69Чечня и выборы..? 😀По моему нет ничего более дикого и противоположного. Все равно как лыжи летом.
borzii 2.0попрашайка конченая,терорист ага много у него заслуг.