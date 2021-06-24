Олимпийская чемпионка возмутилась зарплатами российских футболистов

Чемпионка Олимпиады-2016, гандболистка Владлена Бобровникова высказалась о зарплатах футболистов сборной России и сравнила их с суммами, которые получают спортсмены в других видах спорта.

«После матча сборной России я просто ради интереса достала калькулятор. Лучше бы я этого не делала... Чтоб вы понимали — Зобнин получает 26 миллионов рублей в месяц! Я за всю жизнь не заработаю столько, сколько он за месяц. А сколько еще спортсменов высочайшего уровня, которые получили звание заслуженных мастеров спорта не за пятые места, никогда не увидит такие суммы?» — написала Бобровникова в stories в Instagram.

Позже спортсменка удалила публикацию.

Бобровниковой 33 года. Сейчас спортсменка выступает за «Ростов-Дон». Она является пятикратной чемпионкой России, семикратной обладательницей Кубка России. В сборной Бобровникова завоевала золото Олимпиады-2016 и бронзу чемпионата мира 2019 года.

То, что зарплата полузащитника «Спартака» Романа Зобнина составляет 3,5 миллиона евро в год, подтвердила жена владельца клуба Леонида Федуна Зарема Cалихова в интервью Ксении Собчак.