НАВЕРХ
Чемпионат Европы по футболу 2020
11 июня — 11 июля 2021 года
Партнер спецпроекта
Турнирная таблица Календарь Новости Конкурс прогнозов Конкурс кричалок
Трансформируй свое ТВ
300 телеканалов
Тысячи фильмов
Концерты и караоке
Радио и аудиокниги
Подключить «Трансформер»
ЧЕ-2020
Футбольные прогнозы
Сделать прогноз Сочинить кричалку

Олимпийская чемпионка возмутилась зарплатами российских футболистов

Источник:
Sibnet.ru
198 2
Фото: © instagram.com/vlada17bobr

Чемпионка Олимпиады-2016, гандболистка Владлена Бобровникова высказалась о зарплатах футболистов сборной России и сравнила их с суммами, которые получают спортсмены в других видах спорта.

«После матча сборной России я просто ради интереса достала калькулятор. Лучше бы я этого не делала... Чтоб вы понимали — Зобнин получает 26 миллионов рублей в месяц! Я за всю жизнь не заработаю столько, сколько он за месяц. А сколько еще спортсменов высочайшего уровня, которые получили звание заслуженных мастеров спорта не за пятые места, никогда не увидит такие суммы?» — написала Бобровникова в stories в Instagram.

Позже спортсменка удалила публикацию.

Бобровниковой 33 года. Сейчас спортсменка выступает за «Ростов-Дон». Она является пятикратной чемпионкой России, семикратной обладательницей Кубка России. В сборной Бобровникова завоевала золото Олимпиады-2016 и бронзу чемпионата мира 2019 года.

То, что зарплата полузащитника «Спартака» Романа Зобнина составляет 3,5 миллиона евро в год, подтвердила жена владельца клуба Леонида Федуна Зарема Cалихова в интервью Ксении Собчак.

Еще по теме
«Зарплаты есть, звезд нет»: такой футбол не станет лучше
Определились все пары 1/8 финала Евро-2020
Сборная Украины вышла в плей-офф Евро-2020
Избитый Кокориным и Мамаевым отсудил 360 рублей за лекарства
смотреть все
ЕВРО 2020 #Футбол
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Ветеринары призвали к чипированию всех собак и кошек
Завод по производству сжиженного газа построят в Кузбассе
Американское издание включило работу омича в топ лучших фото
Физики создали первые магниты для СКИФа
Самое популярное
Мультфильм «Лука» от Pixar сместил «Круэллу» и возглавил прокат
Спорт всегда с тобой: как смотреть трансляции в Wink
Фотореалистичную GTA V показали на RTX 3090
Сериал «Призрак» с Прилучным и Ильяшенко выходит на Первом
Обсуждение (2)
ЧЕ-2020
Ближайшие матчи
26 июня 19:00
(МСК)
Уэльс
Дания
26 июня 22:00
(МСК)
Италия
Австрия
Весь календарь
Последние матчи
23 июня 22:00
(МСК)
Португалия 2
Франция 2
23 июня 22:00
(МСК)
Германия 2
Венгрия 2
Весь календарь
конкурс прогнозов
Тройка лидеров:
  • лис67 — 92 балла
  • tgu20-031-037 — 91 балл
  • серж2000 — 91 балл
сделать прогноз
Картина дня
Франция и Германия призвали к диалогу с Россией
Трамп обвинил Китай в уничтожении улик по коронавирусу
Жители городов одобрили снижение скорости до 30 км/ч
Российский танк оказался самым коммерчески успешным в мире
О самом главном
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
SPF и PPD: правда и мифы о солнцезащитном креме
Как работает красная нить на запястье: история и сакральный смысл
Любовная переписка: как очаровать в онлайн-общении
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
На языке кошек: как понять питомца
Все статьи
Мультимедиа
Стадионы и города: где пройдет Евро-2020 по футболу
Похитители и однолюбы: как живут пингвины
Виды облаков и их значение. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Топ комментариев

ivanbak

Топить надо, а потом разбираться.

lex-on

Чтоооо????Пример из моего окружения человек 300 и только 5сделали прививку и человек 10 сомневаются....

Иркут 69

Чечня и выборы..? 😀По моему нет ничего более дикого и противоположного. Все равно как лыжи летом.

borzii 2.0

попрашайка конченая,терорист ага много у него заслуг.
Sibnet.Ru