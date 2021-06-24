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Ветеринары призвали к чипированию всех собак и кошек

Источник:
Sibnet.ru
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Собаки на улице, салют
Фото: © Sibnet.ru

Все домашние животные должны быть индентифицированы, это поможет сократить количество бездомных животных на улицах и сделает хозяев более ответственными, сообщил в четверг в ходе пресс-конференции замначальника управления ветеринарии Новосибирской области Владимир Гоппе.

Президент России в мае поручил правительству РФ совместно с региональными властями до 1 декабря разработать поправки в закон о ведении учета домашних животных и мониторинга популяции безнадзорных. 

Одной из инициатив станет обязательная чипизация питомцев, или другой способ идентификации. «Этого катастрофически не хватает», — отметил Гоппе.

Он добавил, что и сейчас владельцы могут добровольно чипировать питомцев, но делают это в основном те, кто возит животных на выставки. Остальные предпочитают не идентифицировать собак и кошек. Это приводит к негативным последствиям, когда хозяева без опаски выбрасывают их на улицы. И, например, собаки сбиваются в своры и нападают на людей.

«Сегодня ответственности нет никакой. Если все животные поставлены на учет, это не говорит, что не будет нарушений со стороны хозяев. У нас авто поставлены на учет и водители тоже позволяют себе нарушения ПДД. Но за ним следят. Так же и у владельцев животных, в случае неисполнения (обязанностей) они будут финансово нести ответственность», — высказал мнение замначальника управления ветеринарии.

По его словам, штраф не обязательно должен быть большим. Даже 1 тысячи рублей будет достаточно для того, чтобы люди стали ставить животных на учет.

Он предположил, что после принятия норм об обязательной чипизации, часть владельцев прогонит своих питомцев на улицу, чтобы не платить за чип. После этого бездомных животных обязаны будут идентифцировать органы местного самоуправления. Ответственные хозяева сами чипируют питомцев и так на учет будет поставлены все четвероногие.

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ivanbak

Топить надо, а потом разбираться.

lex-on

Чтоооо????Пример из моего окружения человек 300 и только 5сделали прививку и человек 10 сомневаются....

Иркут 69

Чечня и выборы..? 😀По моему нет ничего более дикого и противоположного. Все равно как лыжи летом.

borzii 2.0

попрашайка конченая,терорист ага много у него заслуг.
Sibnet.Ru