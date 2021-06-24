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Завод по производству сжиженного газа построят в Кузбассе

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Пресс-служба правительства Кузбасса

Завод по сжижению газа, добываемого из метана угольных пластов, построят в Кузбассе, сообщила пресс-служба правительства региона.

Завод будет построен Нарыкско-Осташкинском метаноугольном месторождении в Прокопьевском муниципальном округе. Разработка метаноугольного месторождения предусматривает строительство 110 скважин, что позволит обеспечить загрузку завода до проектной производственной мощности.

Геологоразведочные работы здесь начались еще в 2011 году, уже построено 33 скважины разных конструкций. Первую очередь завода планируют запустить в 2023 году.

«С точки зрения экологии добыча метана из угольных пластов и дальнейшее его сжижение позволит перевести карьерную технику и объекты ЖКХ на газ», — прокомментировал губернатор Сергей Цивилев.

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Кузбасс #Недра и ТЭК
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