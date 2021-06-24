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Трамп обвинил Китай в уничтожении улик по коронавирусу

Источник:
ТАСС
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Фото: © пресс-служба правительства КНР

Бывший президент США Дональд Трамп полагает, что власти Китая уже уничтожили якобы имевшиеся доказательства искусственного распространения нового коронавируса из лаборатории в Ухане. 

Трамп отметил, что с самого начала был убежден в том, что инфекция начала распространяться из китайской лаборатории. «Мне это казалось вполне очевидным. Я заявлял об этом уже давно», — приводит ТАСС его слова. «Я считаю, что это, вероятно, была случайность. Есть те, кто считает, что это не было случайностью», — отметил экс-президент.

На вопрос о том, будет ли, по его мнению, успешным разбирательство с целью выяснения обстоятельств происхождения вируса, Трамп ответил: «Я так не думаю, потому что Китай уже, вероятно, избавился от многих доказательств». «Теперь уже очень поздно. Как я полагаю, уликам был нанесен серьезный ущерб», — добавил экс-президент США.

По версии республиканца, «первоначально было время, чтобы уличить Китай в том, что это было». Как он добавил, ранее имелась возможность «получить доказательства». Как утверждает бывший американский лидер, демократы в США по политическим мотивам препятствовали проведению такого разбирательства.

Сейчас, как считает республиканец, версия о распространении вируса из китайской лаборатории набирает в США популярность. «Дело в том, что всему миру был нанесен страшный ущерб. В этом нужно дойти до сути», — сказал Трамп «В идеальном случае мы должны заставить Китай заплатить», — добавил Трамп.

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