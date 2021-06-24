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Американское издание включило работу омича в топ лучших фото

Источник:
Sibnet.ru
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Американское издание Brooklyn Daily Eagle включило в топ лучших снимков в рубрике «Наш мир в фотографиях» работу омского фотографа Евгения Софийчука.

Согласно опубликованному в издании описанию, на фото Софийчука люди, одетые в традиционные костюмы, празднуют летнее солнцестояние вокруг костра в деревне Окунево, которая располагается в 200 километрах к северу от Омска.

Фестиваль летнего солнцестояния состоялся в Окунево в ночь с 21 на 22 июня. Софийчук опубликовал в соцсетях целую серию снимков с праздника.

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Топ комментариев

ivanbak

Топить надо, а потом разбираться.

lex-on

Чтоооо????Пример из моего окружения человек 300 и только 5сделали прививку и человек 10 сомневаются....

Иркут 69

Чечня и выборы..? 😀По моему нет ничего более дикого и противоположного. Все равно как лыжи летом.

borzii 2.0

попрашайка конченая,терорист ага много у него заслуг.
Sibnet.Ru