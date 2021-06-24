Американское издание включило работу омича в топ лучших фото

Американское издание Brooklyn Daily Eagle включило в топ лучших снимков в рубрике «Наш мир в фотографиях» работу омского фотографа Евгения Софийчука.

Согласно опубликованному в издании описанию, на фото Софийчука люди, одетые в традиционные костюмы, празднуют летнее солнцестояние вокруг костра в деревне Окунево, которая располагается в 200 километрах к северу от Омска.

Фестиваль летнего солнцестояния состоялся в Окунево в ночь с 21 на 22 июня. Софийчук опубликовал в соцсетях целую серию снимков с праздника.