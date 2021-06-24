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Физики создали первые магниты для СКИФа

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Общий вид на объект ЦКП «СКИФ», подготовленный АО «ЦПТИ»

Производство первых образцов серийных магнитов для инжекционного комплекса установки Центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (ЦКП «СКИФ»), началось в Новосибирске.

Изготовлено два магнита, всего их будет около 50. Испытания они пока не проходили, это случится в ближайшие две недели.

«Сам синхротрон сделаем более компактным и более дешевым, и сможем получить специфичные параметры», — сказал руководитель проектного офиса СКП «СКИФ» Евгений Левичев.

Магнитная система «СКИФ» будет включать в себя множество различных магнитов, самым главным и сложным из которых являются дипольные магниты. Самый большой из них весит 1,2 тонны. 

Левичев отметил, что наличие магнитов помогает сделать ускоритель компактнее и дешевле, а также для получения оптимальных параметров пучка. Кроме того, для корректной работы оборудование должно быть изготовлено с высокой точностью.

«СКИФ» построят в наукограде Кольцово, он будет включать ускорительный комплекс, а также экспериментальные станции и лабораторный корпус. Основное здание будет представлять круг диаметром около 230 метров, внутри которого и поместят ускорительный комплекс, состоящий из линейного ускорителя, бустера и основного кольца. Предполагаемая предельная стоимость «СКИФ» — порядка 37 миллиардов рублей.

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Топ комментариев

ivanbak

Топить надо, а потом разбираться.

lex-on

Чтоооо????Пример из моего окружения человек 300 и только 5сделали прививку и человек 10 сомневаются....

Иркут 69

Чечня и выборы..? 😀По моему нет ничего более дикого и противоположного. Все равно как лыжи летом.

borzii 2.0

попрашайка конченая,терорист ага много у него заслуг.
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