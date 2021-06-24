Физики создали первые магниты для СКИФа

Производство первых образцов серийных магнитов для инжекционного комплекса установки Центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (ЦКП «СКИФ»), началось в Новосибирске.

Изготовлено два магнита, всего их будет около 50. Испытания они пока не проходили, это случится в ближайшие две недели.

«Сам синхротрон сделаем более компактным и более дешевым, и сможем получить специфичные параметры», — сказал руководитель проектного офиса СКП «СКИФ» Евгений Левичев.

Магнитная система «СКИФ» будет включать в себя множество различных магнитов, самым главным и сложным из которых являются дипольные магниты. Самый большой из них весит 1,2 тонны.

Левичев отметил, что наличие магнитов помогает сделать ускоритель компактнее и дешевле, а также для получения оптимальных параметров пучка. Кроме того, для корректной работы оборудование должно быть изготовлено с высокой точностью.

«СКИФ» построят в наукограде Кольцово, он будет включать ускорительный комплекс, а также экспериментальные станции и лабораторный корпус. Основное здание будет представлять круг диаметром около 230 метров, внутри которого и поместят ускорительный комплекс, состоящий из линейного ускорителя, бустера и основного кольца. Предполагаемая предельная стоимость «СКИФ» — порядка 37 миллиардов рублей.