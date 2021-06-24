Новую инфекционную больницу построят под Новосибирском

Новая инфекционная больница появится в поселке Садовом Новосибирского района в рамках государственно-частного партнерства, сообщила в четверг пресс-служба губернатора и правительства Новосибирской области.

Инициатором проекта ГЧП стало ООО «Проекты развития 2». В поселке Садовом построят больницу на 504 места площадью более 35 тысяч квадратных метров.

Реализация проекта предполагает заключение соглашения о государственно-частном партнерстве для привлечения внебюджетных источников финансирования проектирования, создания и технического обслуживания больницы.

«Министерством здравоохранения Новосибирской области и ГБУЗ НСО "Городская клиническая инфекционная больница №1" с учетом согласованных с инициатором проекта технико-экономических параметров объекта и предпроектных материалов, подготовлен и утвержден проект задания на проектирование», – сказал министр здравоохранения региона Константин Хальзов.

Ранее власти региона сообщали, что больница будет аналогична проекту, который реализовали в Казани в 2020 году, что может ускорить утверждение проектно-сметной документации. Ориентировочная стоимость строительства – 4,5 миллиарда рублей.