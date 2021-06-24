Испытания ракеты «Сармат» начнут в третьем квартале года

Летно-конструкторские испытания межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Сармат» намечены на III квартал 2021 года, сообщил генеральный директор завода «Красмаш» Александр Гаврилов.

«Первые летные испытания будут в этом году. Намечен III квартал», — сказал ТАСС Гаврилов.

На 2022 год запланированы государственные испытания «Сармата» с постановкой первого полка на боевое дежурство в конце года.

По оценкам экспертов, «Сармат» будет способна доставить разделяющуюся головную часть массой до 10 тонн в любую точку мира как через Северный, так и через Южный полюса.

Военные специалисты полагают, что наличие у России группировки «Сармат» будет сдерживать планы США по развертыванию глобальной системы ПРО. Это обусловлено, в частности, способностью «Сармата» доставлять боевые блоки и наносить удары с различных направлений, включая транзит ядерных боевых частей через Южный полюс.