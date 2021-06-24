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Пойманный пьяным водитель без прав отделался штрафом в 2 тысячи

Источник:
Sibnet.ru
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Сотрудники ДПС Мотыгинского района Красноярского края задержали пьяного водителя без водительского удостоверения, его оштрафовали на 2 тысячи рублей, сообщает УГИБДД по региону.

Ночью сотрудники ДПС при патрулировании улиц поселка Мотыгино обратили внимание на автомобиль ВАЗ 2106, который ехал без включенного света фар и вилял по дороге. На неоднократные требование об остановке водитель не реагировал, а только увеличил скорость и пытался скрыться.

К преследованию подключился второй наряд ДПС. Грамотными действиями сотрудники направили движение автомобиля в тупиковый проезд. Водитель и его пассажиры попытались скрыться пешком.

В отношении 20-летнего водителя составлен ряд административных материалов, в том числе за невыполнение законных требований сотрудников полиции, отсутствие права управления (никогда не обучался), а также за управление автомобилем в состоянии опьянения (показания прибора составили 0, 541 миллиграммов на литр).

Районным судом ему назначено наказание в виде штрафа 2 тысячи рублей и административный арест на 15 суток. Автомобиль задержан и помещен на специализированную стоянку.

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Красноярск #ЧП #ДТП
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Топ комментариев

ivanbak

Топить надо, а потом разбираться.

lex-on

Чтоооо????Пример из моего окружения человек 300 и только 5сделали прививку и человек 10 сомневаются....

Иркут 69

Чечня и выборы..? 😀По моему нет ничего более дикого и противоположного. Все равно как лыжи летом.

borzii 2.0

попрашайка конченая,терорист ага много у него заслуг.
Sibnet.Ru