Пойманный пьяным водитель без прав отделался штрафом в 2 тысячи

Сотрудники ДПС Мотыгинского района Красноярского края задержали пьяного водителя без водительского удостоверения, его оштрафовали на 2 тысячи рублей, сообщает УГИБДД по региону.



Ночью сотрудники ДПС при патрулировании улиц поселка Мотыгино обратили внимание на автомобиль ВАЗ 2106, который ехал без включенного света фар и вилял по дороге. На неоднократные требование об остановке водитель не реагировал, а только увеличил скорость и пытался скрыться.

К преследованию подключился второй наряд ДПС. Грамотными действиями сотрудники направили движение автомобиля в тупиковый проезд. Водитель и его пассажиры попытались скрыться пешком.



В отношении 20-летнего водителя составлен ряд административных материалов, в том числе за невыполнение законных требований сотрудников полиции, отсутствие права управления (никогда не обучался), а также за управление автомобилем в состоянии опьянения (показания прибора составили 0, 541 миллиграммов на литр).



Районным судом ему назначено наказание в виде штрафа 2 тысячи рублей и административный арест на 15 суток. Автомобиль задержан и помещен на специализированную стоянку.