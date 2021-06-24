Пойманный пьяным водитель без прав отделался штрафом в 2 тысячи

Сотрудники ДПС Мотыгинского района Красноярского края задержали
пьяного водителя без водительского удостоверения, его оштрафовали на 2 тысячи
рублей, сообщает УГИБДД по региону.
Ночью сотрудники ДПС при патрулировании улиц поселка Мотыгино обратили внимание на автомобиль ВАЗ 2106, который ехал без включенного света фар и вилял по дороге. На неоднократные требование об остановке водитель не реагировал, а только увеличил скорость и пытался скрыться.
К преследованию подключился второй наряд ДПС. Грамотными
действиями сотрудники направили движение автомобиля в тупиковый проезд.
Водитель и его пассажиры попытались скрыться пешком.
В отношении 20-летнего водителя составлен ряд административных материалов, в том
числе за невыполнение законных требований сотрудников полиции, отсутствие права
управления (никогда не обучался), а также за управление автомобилем в состоянии
опьянения (показания прибора составили 0, 541 миллиграммов на литр).
Районным судом ему назначено наказание в виде штрафа 2 тысячи рублей и административный арест на 15 суток. Автомобиль задержан и помещен на специализированную стоянку.
ivanbakТопить надо, а потом разбираться.
lex-onЧтоооо????Пример из моего окружения человек 300 и только 5сделали прививку и человек 10 сомневаются....
Иркут 69Чечня и выборы..? 😀По моему нет ничего более дикого и противоположного. Все равно как лыжи летом.
borzii 2.0попрашайка конченая,терорист ага много у него заслуг.