НАВЕРХ
#Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Промзона #Недра и ТЭК #Наука #Туризм #Гео #ЧП

Следователи снизили размер налоговых претензий к Быкову

Источник:
Sibnet.ru
130 0
Анатолий Быков
Анатолий Быков
Фото: © Заксобрание Красноярского края

Следователи снизили размер налоговых претензий к бывшему депутату заксобрания Красноярского края Анатолию Быкову, которому готовятся предъявить обвинение в уклонении от уплаты налогов.

С октября 2016 по декабрь 2017 года между двумя иностранными компаниями, с одной стороны, и Быковым, как физическим лицом, с другой стороны, заключены безвозмездные соглашения переуступке

Затем эти три организации частично погасили задолженность перед Быковым на общую сумму более 481 миллиона рублей. С полученных доходов Быков не уплатил налог на доходы физических лиц.

«В ходе расследования уголовного дела получен акт выездной налоговой проверки, по результатам которой установлена неуплата Быковым налога на доходы физических лиц в сумме более 45 миллионов рублей», сообщает ГСУ СК РФ по Красноярскому краю.

Ранее в материалах дела указывалось, что Анатолий Быков в качестве физлица не уплатил налоги за 2017–2019 годы на сумму более 65 миллионов рублей.

После получения заключения налоговой судебной экспертизы, следователи планируют предъявление обвинения Быкову по части 2 статьи 198 УК РФ (уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере). Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до трех лет.

Быков фигурирует еще в четырех уголовных делах, одно из них — об организации в 1994 году заказного убийства красноярских коммерсантов Александра Наумова и Кирилла Войтенко — уже рассматривается судом присяжных.

Еще три дела находятся на стадии расследования. В них идет речь о создании организованного преступного сообщества, покушении на убийство вице-президента Федерации бокса Красноярского края Андрея Грабовского и подстрекательстве к убийству учредителя фирмы по утилизации промышленных отходов Андрея Неколова.

Еще по теме
Пойманный пьяным водитель без прав отделался штрафом в 2 тысячи
Продавщица в Кузбассе ловко скрутила грабителя
МАК назвал причины жесткой посадки Robinson R-66 в горах Алтая
Мужчина в Забайкалье надругался над детьми на стройке
смотреть все
Красноярск #ЧП #Криминал
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
«Коронавирусные» ограничения в Томской области продлили до октября
Пойманный пьяным водитель без прав отделался штрафом в 2 тысячи
Врач указал на опасность снятых с животных клещей
Следователи снизили размер налоговых претензий к Быкову
Самое популярное
Мультфильм «Лука» от Pixar сместил «Круэллу» и возглавил прокат
Раскрыта стоимость подарка Байдена для Путина
Спорт всегда с тобой: как смотреть трансляции в Wink
Фотореалистичную GTA V показали на RTX 3090
Обсуждение (0)
ЧЕ-2020
Ближайшие матчи
26 июня 19:00
(МСК)
Уэльс
Дания
26 июня 22:00
(МСК)
Италия
Австрия
Весь календарь
Последние матчи
23 июня 22:00
(МСК)
Португалия 2
Франция 2
23 июня 22:00
(МСК)
Германия 2
Венгрия 2
Весь календарь
конкурс кричалок
Тройка лидеров:
  • ratibor-devil — 40 голосов
  • Kohka76 — 27 голосов
  • Алена Долина — 25 голосов
написать кричалку
Картина дня
Франция и Германия призвали к диалогу с Россией
Минобороны показало видео инцидента с британским эсминцем
Жители городов одобрили снижение скорости до 30 км/ч
Центробанк заявил о неизбежности нового кризиса
Мультимедиа
Стадионы и города: где пройдет Евро-2020 по футболу
Похитители и однолюбы: как живут пингвины
Виды облаков и их значение. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Топ комментариев

ivanbak

Топить надо, а потом разбираться.

lex-on

Чтоооо????Пример из моего окружения человек 300 и только 5сделали прививку и человек 10 сомневаются....

urbasik

граждане перекидывают свои сбережения на фондовый рынокЭй граждане?а чего такое фондовый рынок..обьясните...

Иркут 69

Чечня и выборы..? 😀По моему нет ничего более дикого и противоположного. Все равно как лыжи летом.
Sibnet.Ru