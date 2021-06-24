Следователи снизили размер налоговых претензий к Быкову

Следователи снизили размер налоговых претензий к бывшему депутату заксобрания Красноярского края Анатолию Быкову, которому готовятся предъявить обвинение в уклонении от уплаты налогов.

С октября 2016 по декабрь 2017 года между двумя иностранными компаниями, с одной стороны, и Быковым, как физическим лицом, с другой стороны, заключены безвозмездные соглашения переуступке

Затем эти три организации частично погасили задолженность перед Быковым на общую сумму более 481 миллиона рублей. С полученных доходов Быков не уплатил налог на доходы физических лиц.

«В ходе расследования уголовного дела получен акт выездной налоговой проверки, по результатам которой установлена неуплата Быковым налога на доходы физических лиц в сумме более 45 миллионов рублей», сообщает ГСУ СК РФ по Красноярскому краю.

Ранее в материалах дела указывалось, что Анатолий Быков в качестве физлица не уплатил налоги за 2017–2019 годы на сумму более 65 миллионов рублей.

После получения заключения налоговой судебной экспертизы, следователи планируют предъявление обвинения Быкову по части 2 статьи 198 УК РФ (уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере). Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до трех лет.

Быков фигурирует еще в четырех уголовных делах, одно из них — об организации в 1994 году заказного убийства красноярских коммерсантов Александра Наумова и Кирилла Войтенко — уже рассматривается судом присяжных.

Еще три дела находятся на стадии расследования. В них идет речь о создании организованного преступного сообщества, покушении на убийство вице-президента Федерации бокса Красноярского края Андрея Грабовского и подстрекательстве к убийству учредителя фирмы по утилизации промышленных отходов Андрея Неколова.