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Врач указал на опасность снятых с животных клещей

Источник:
Sibnet.ru
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Иксодовый клещ на траве
Фото: © Erik_Karits / Pixabay License

Клещи, которых люди самостоятельно снимают с животных, могут стать причиной заражения человека боррелиозом, хотя основной путь передачи болезни Лайма — укус, сообщил Sibnet.ru главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков.

Клещевой боррелиоз — заболевание с хроническим и рецидивирующим течением. Поражает кожу, нервную систему, опорно-двигательный аппарат, сердце и другие органы. Есть несколько путей его передачи человеку.

«В подавляющем числе случаев заражение происходит после укуса человека инфицированным иксодовым клещом. Но возможно заразиться при раздавливании клеща, снятого, например, с животного», — объяснил Поздняков.

Некоторые исследователи утверждают, что заражение возможно при употреблении молока от инфицированных животных. Доказан трансплацентарный путь передачи — заражение плода при укусе инфицированным клещом беременной женщины, добавил главный врач лаборатории.

Привиться против боррелиоза, как, например, против энцефалита, нельзя. Поэтому при выходе на природу нужно соблюдать меры профилактики — надевать плотную одежду, по возможности избегать густой травы, использовать репелленты. А при укусе клеща немедленно обратиться в больницу. Лечение от боррелиоза существует и оно эффективно на ранних стадиях.

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