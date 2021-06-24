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#Город #Местная власть #Авиа #Транспорт и дороги #Туризм #Гео #ЧП

Глава Бурятии объяснил введение локдауна

Источник:
Sibnet.ru
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Глава Бурятии Алексей Цыденов в кабинетет
Глава Бурятии Алексей Цыденов
Фото: © пресс-служба правительства Бурятии

Глава Бурятии Алексей Цыденов объяснил причины введения двухнедельного локдауна в регионе и сообщил, кто попадает под ограничения, а кому можно будет работать.

В среду власти Бурятии объявили о введении двухнедельного локдауна с 27 по 11 июня. На это пошли из-за роста заболеваемости коронавирусом в течение пяти недель. За прошедшие семь дней он достиг 62%. Рост инфицированных регистрируется среди пациентов всех возрастов, в том числе, детей до 18 лет.

«Если мы не примем меры, мы продолжим терять людей, система здравоохранения, медики просто не выдержат. Да, мы создаем койки, докупаем оборудование, но, к сожалению, ресурс человеческий не бесконечный», — объяснил руководитель региона.

Среди работающих в сфере услуг и на промышленных предприятиях заболеваемость выросла в 13 раз, среди служащих — в 14 раз, воспитанников детских садов и учащихся — в 6,5 раз. Растет число умерших пациентов. По поручению министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко формируются бригады врачей для работы в республике.

Цыденов объяснил, что в течение 14 дней будет приостановлена работа всех организаций и предприятий за исключением больниц, аптек, продуктовых магазинов, объектов жизнеобеспечения, банков, салонов связи, общественного транспорта.

Закроются торговые центры, общепит, магазины непродовольственных товаров за исключением тех, кто реализует товары первой необходимости. Перестанут работать салоны красоты, парикмахерские, бани, гостинцы, санатории, автомойки, автошколы, бассейны, музеи, театры.

На протяжении всего карантина детям до 14 лет запрещено находиться на улице без сопровождения взрослых. На территории Бурятии вводится повсеместный масочный режим.

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Бурятия #Здоровье #Местная власть #Новости COVID19
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Топ комментариев

ivanbak

Топить надо, а потом разбираться.

lex-on

Чтоооо????Пример из моего окружения человек 300 и только 5сделали прививку и человек 10 сомневаются....

urbasik

граждане перекидывают свои сбережения на фондовый рынокЭй граждане?а чего такое фондовый рынок..обьясните...

Иркут 69

Чечня и выборы..? 😀По моему нет ничего более дикого и противоположного. Все равно как лыжи летом.
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