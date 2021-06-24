Анастасия Волочкова выпустила записанный за 10 лет альбом

Балерина Анастасия Волочкова презентовала себя в качестве певицы. Она опубликовала в Сети альбом «Вселенная», который записывала с течение 10 лет.

«Многие, наверно, и не знали, что они (песни) есть в моем репертуаре. Все эти песни записывались мной в течение 10-ти лет», — написала Волочкова в Instagram.

Бывшая балерина рассказала, что первой песней стала «Балерина», написанная для нее Игорем Николаевым. На следующий день после студийной композитор показал трек Алле Пугачевой, и она сразу пригласила Волочкову в свой проект «Рождественские встречи», как единственную поющую балерину.

В альбоме «Вселенная» 19 треков, среди них есть два дуэта — с Николаем Басковым и Ромой Жуковым. Песни из альбома она исполняла на своих концертах и спектаклях, а на некоторые есть клипы.