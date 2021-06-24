Минобороны показало видео инцидента с британским эсминцем

Минобороны опубликовало видео пролета самолета и беспилотника над британским эсминцем Defender, грубо нарушившим российскую государственную границу.

На кадрах видно, как эсминец следует по морю. На видео с беспилотника также можно наблюдать слежение за эсминцем с воздуха истребителем Су-30СМ и бомбардировщиком Су-24М.

Ранее в военном ведомстве сообщили, что британский эсминец Defender на три километра незаконно вошел в российские воды в районе мыса Фиолент в Крыму. После этого сторожевой корабль открыл предупредительный огонь, а самолет Су-24М произвел «предупредительное бомбометание» по курсу движения эсминца бомбами ОФАБ-250Т.

После этого корабль покинул российскую акваторию. Мин обороны Великобритании заявило, что Defender совершал мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом и никаких предупредительных выстрелов в его сторону якобы не производилось.