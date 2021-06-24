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Минобороны показало видео инцидента с британским эсминцем

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: U.S. Navy photo by Lt. Cmdr. Corey Barker/Released

Минобороны опубликовало видео пролета самолета и беспилотника над британским эсминцем Defender, грубо нарушившим российскую государственную границу.

На кадрах видно, как эсминец следует по морю. На видео с беспилотника также можно наблюдать слежение за эсминцем с воздуха истребителем Су-30СМ и бомбардировщиком Су-24М.

Ранее в военном ведомстве сообщили, что британский эсминец Defender на три километра незаконно вошел в российские воды в районе мыса Фиолент в Крыму. После этого сторожевой корабль открыл предупредительный огонь, а самолет Су-24М произвел «предупредительное бомбометание» по курсу движения эсминца бомбами ОФАБ-250Т.

После этого корабль покинул российскую акваторию. Мин обороны Великобритании заявило, что Defender совершал мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом и никаких предупредительных выстрелов в его сторону якобы не производилось.

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Оборона #Армия #Конфликты #Видеоновости
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Топ комментариев

ivanbak

Топить надо, а потом разбираться.

lex-on

Чтоооо????Пример из моего окружения человек 300 и только 5сделали прививку и человек 10 сомневаются....

urbasik

граждане перекидывают свои сбережения на фондовый рынокЭй граждане?а чего такое фондовый рынок..обьясните...

Иркут 69

Чечня и выборы..? 😀По моему нет ничего более дикого и противоположного. Все равно как лыжи летом.
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