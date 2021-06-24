Минобороны показало видео инцидента с британским эсминцем

Минобороны опубликовало видео пролета самолета и беспилотника над британским эсминцем Defender, грубо нарушившим российскую государственную границу.
На кадрах видно, как эсминец следует по морю. На видео с беспилотника также можно наблюдать слежение за эсминцем с воздуха истребителем Су-30СМ и бомбардировщиком Су-24М.
Ранее в военном ведомстве сообщили, что британский эсминец Defender на три километра незаконно вошел в российские воды в районе мыса Фиолент в Крыму. После этого сторожевой корабль открыл предупредительный огонь, а самолет Су-24М произвел «предупредительное бомбометание» по курсу движения эсминца бомбами ОФАБ-250Т.
После этого корабль покинул российскую акваторию. Мин обороны Великобритании заявило, что Defender совершал мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом и никаких предупредительных выстрелов в его сторону якобы не производилось.
ivanbakТопить надо, а потом разбираться.
lex-onЧтоооо????Пример из моего окружения человек 300 и только 5сделали прививку и человек 10 сомневаются....
urbasikграждане перекидывают свои сбережения на фондовый рынокЭй граждане?а чего такое фондовый рынок..обьясните...
Иркут 69Чечня и выборы..? 😀По моему нет ничего более дикого и противоположного. Все равно как лыжи летом.