Instagram разрешил делать публикации с компьютера

Новая функция Instagram — создавать публикации прямо с компьютера — появилась в социальной сети.

Раньше делиться фотографиями и видео можно было только со смартфона. Теперь, заходя в приложение с компьютера, можно тоже создать публикацию. Значок добавления контента располагается в верхнем правом углу в виде «плюсика».

После загрузки фотографии приложение предложит выбрать размер фото — «Оригинальный», «Портрет 4:5», «Квадрат 1:1» или «Альбом 16:9». Затем также будут предложены фильтры и редактор, а уже в конце можно сделать подпись для фотографии. Причем на ПК есть специальная возможность для текста — альтернативный текст, для людей с нарушение зрения.

Ранее в Instagram появилась долгожданная функция добавления музыки в Stories. Пользователи могут прикрепить любой трек к видео или фото, а в настройках выбрать нужный отрывок из песни.