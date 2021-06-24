Власти ввели новые ограничения из-за коронавируса в Новосибирске

Правительство Новосибирской области одобрило дополнительные решения по противодействию коронавирусу, с 1 июля в регионе вводится ряд ограничений, сообщает пресс-служба ведомства.

Ограничивается допуск зрителей в кинотеатры, на концерты, фестивали – не более 50% от общей вместимости зала при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических требований. Концерты запрещено проводить в выставочных комплексах, на стадионах и других подобных местах.

С 10 июля в театры допускаются зрители в количестве не более 50% от общей вместимости зала, такие же условия на спортивных соревнованиях и официальных мероприятиях органов власти.

По данным оперативного штаба на утро 23 июня, в регионе зарегистрировано 45,6 тысячи случаев коронавируса, из них 154 прибавилось за сутки.