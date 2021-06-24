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#Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Промзона #Авиа #Наука #Гео #ЧП

Власти ввели новые ограничения из-за коронавируса в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Минздрав Новосибирской области

Правительство Новосибирской области одобрило дополнительные решения по противодействию коронавирусу, с 1 июля в регионе вводится ряд ограничений, сообщает пресс-служба ведомства.

Ограничивается допуск зрителей в кинотеатры, на концерты, фестивали – не более 50% от общей вместимости зала при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических требований. Концерты запрещено проводить в выставочных комплексах, на стадионах и других подобных местах.

С 10 июля в театры допускаются зрители в количестве не более 50% от общей вместимости зала, такие же условия на спортивных соревнованиях и официальных мероприятиях органов власти.

По данным оперативного штаба на утро 23 июня, в регионе зарегистрировано 45,6 тысячи случаев коронавируса, из них 154 прибавилось за сутки.


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Новосибирск #Местная власть #Здоровье
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Топ комментариев

ivanbak

Топить надо, а потом разбираться.

lex-on

Чтоооо????Пример из моего окружения человек 300 и только 5сделали прививку и человек 10 сомневаются....

urbasik

граждане перекидывают свои сбережения на фондовый рынокЭй граждане?а чего такое фондовый рынок..обьясните...

Иркут 69

Чечня и выборы..? 😀По моему нет ничего более дикого и противоположного. Все равно как лыжи летом.
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