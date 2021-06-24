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Франция и Германия призвали к диалогу с Россией

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Пресс-служба Президента Российской Федерации / CC BY 4.0

Германия и Франция призвали к разработке новой стратегии ЕС по более тесному взаимодействию с Россией для развития дискуссий с Москвой после российско-американского саммита в Женеве.

Канцлер Германии Ангела Меркель выступила с предложением пригласить президента РФ Владимира Путина на встречу с лидерами стран ЕС. Ее поддержал президент Франции Эмманюэль Макрон, сообщает газета Financial Times, ссылаясь на дипломатические источники.

Париж и Берлин настаивают на том, чтобы в итоговом заявлении саммита были смягчены формулировки, касающиеся России, и подчеркивалась готовность Евросоюза «взаимодействовать» с Москвой по темам, представляющим взаимный интерес, приводит ТАСС выдержки из материала.

В Берлине считают, что состоявшийся 16 июня американо-российский саммит в Женеве может послужить основой для нормализации отношений Запада с Россий. По данным Financial Times, вместе с Францией ФРГ выступила за изменение стратегии ЕС в отношении России и налаживание более тесных связей с Москвой после встречи Путина с главой Белого дома Джо Байденом.

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